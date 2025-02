Gigabírságot kapott a Foodora: fontos infót hallgattak el az akcióról, nem kegyelmezett a hivatal

Több tízmilliós bírságot kapott a népszerű ételkiszállító cég, miután elfelejtették közölni a kiszállítási akció pontos feltételeit.

Megtévesztette a fogyasztókat a Foodora, ezért több mint 35 millió forintos bírságot szabott ki az ételrendelési portál üzemeltetőjére a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A cég egy 2023 őszi akciójában kétezer forint kedvezményt és ingyenes szállítást ígért, azt ugyanakkor nem közölte, hogy ez csak a hatezer forint feletti rendelésekre vonatkozott.

A vállalkozás késleltette a GVH eljárását, ezért a versenyfelügyeleti bírságon felül 20 millió forint eljárási bírság is kiszabott rá a GVH Versenytanácsa, amit a cég már be is fizetett. A nemzeti versenyhatóság az ételkiszállító vállalkozások kereskedelmi tevékenységét is kiemelten figyeli. A Gazdasági Versenyhivatal 2023 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai online ételrendelési portál, a Foodora tulajdonosával és üzemeltetőjével, a Delivery Hero Hungary Kft.-vel szemben.

A vállalkozás a 2023. szeptember 4. és 2023. október 31. közötti akciójában 2000 Ft kedvezményre és ingyenes szállításra jogosító kupont hirdetett. A GVH azonban észlelte, hogy vélhetően nem nyújtott megfelelő tájékoztatást arról, hogy a kuponra csak akkor jogosultak a fogyasztók, ha a rendelésük végösszege meghaladja a 6000 Ft-ot. A GVH megvizsgálta továbbá azt is, hogy a cég az általa alkalmazott rendszerhasználati díj felszámításáról megfelelően tájékoztatta-e a fogyasztókat.

A GVH gyanúja beigazolódott: az eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy a Foodora a 2023 őszén hirdetett kuponakciójában elhallgatta, hogy a 2000 Ft-os kedvezmény és az ingyenes szállítás csak 6000 Ft feletti rendelések esetében váltható be. Ezzel a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg. A GVH feltárta azt is, hogy a vállalkozás 2024. június 14-20. között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a rendszerhasználati díj felszámításáról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa – figyelembe véve a vizsgált reklámkampány költségét – összesen 35,2 millió Ft bírságot szabott ki a cégre.

Az eljárás során a vállalkozás utólag módosította a vizsgált reklámkampány költségére vonatkozó adatait, ami az eljárás elhúzódásával járt, ezért a GVH Versenytanácsa további 20 millió Ft eljárási bírságot is kiszabott a cégre, amit az elismert és az eljárási bírságot be is fizette a központi költségvetésbe. Mindez arra hívja fel az eljárás alá vont vállalkozások figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek pontosan és határidőben kell eleget tenniük.

A Gazdasági Versenyhivatal kiemelten figyeli az ételkiszállítással foglalkozó cégek kereskedelmi tevékenységét, illetve korábban ágazati vizsgálatot is végzett a területen és ez alapján ajánlásokat is megfogalmazott a fogyasztók és vállalkozások számára. A GVH a konkrét ügy kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy vállalkozás árkedvezményt ígér és annak érvényesítése valamilyen feltételhez van kötve, akkor azt a kedvezmény hirdetésével egyidejűleg, egyértelműen kommunikálnia kell a fogyasztók felé.

FRISSÍTÉS (14.38): szerkesztőségünkhöz eljutott a Foodora válasza, amit teljes terjedelmében közlünk:

Felelős vállalatként folyamatosan azon dolgozunk, hogy a szolgáltatásunk bárki számára elérhető legyen. Népszerű kedvezményes akcióink vagy előfizetési programunk folyamatosan megfizethető opciókat kínálnak megrendelőinknek, legyen szó melegételről vagy élelmiszerről - írja az ételkiszállító cég.

A foodora elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása mellett, ezért a GVH határozatában foglaltaknak eleget teszünk, viszont tartalmával nem értünk egyet.



Reklámkampányaink célja az átlátható és teljes körű tájékoztatás - teszik hozzá. A hatóság megállapította, hogy egyes hirdetésekben az ajánlat részleteit nem megfelelő betűmérettel tüntettük fel, azt azonban cáfoljuk, hogy szándékosan elhallgattuk az ajánlat részleteit. Hirdetési felületeinken, továbbá a webes felületünkön és az applikációnkban is a rendelési folyamat megkezdésétől minden információ elérhető.

Fontos kiemelni, hogy a foodora Magyarország, a vizsgálat 2023-as kezdetét követően módosította reklámanyagait, és számos, a vizsgálat során felvetett szempontot időközben beépített gyakorlatába.



A foodora mindig is a jogalkotó szándéka szerint kíván eljárni, ezért az utólagos adatmódosításra kiszabott bírságot túlzásnak tartjuk. A 16 hónapig tartó, 13 körös adatszolgáltatás során újabb kérdések merültek fel, amelyekre újabb válaszokat adtunk, azokat pontosítottuk.



A foodora elkötelezett a megrendelők kiváló rendelési élménye és a folyamatos fejlődés mellett, ezért együttműködve fogadjuk a Gazdasági Versenyhivatal fejlesztő javaslatait. A jövőben a hatóság munkatársaival összedolgozva fogunk tenni a magyar reklámkommunikáció fejlesztéséért

- zárul a közlemény.