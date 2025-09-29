2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Frankfurt, Németország - 2016. július 24.: Légi felvétel a Lufthansa legnagyobb csomópontjaként működő frankfurti repülőtéren (FRA) parkoló Lufthansa repülőgépekről.
Vállalkozás

Brutális leépítéseket jelentett be Európa legnagyobb légitársasága: ezrek veszítik el a munkájukat

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 09:47

2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport – vette észre a a Bloomberg beszámolóját a Telex.

A COVID-19 óta ez lesz a legnagyobb létszámleépítés Európa legnagyobb légitársaságánál, a döntés hátterében a jövedelmezőség javítására tett törekvések állnak.

A munkahelyek számának csökkentése a digitalizálás, az automatizálás és a folyamatok konszolidációja révén fog megvalósulni – közölte a Lufthansa hétfőn. A leépítések többsége Németországban lesz.

A Lufthansa pénzügyi célja, hogy 2028-ról 2030-ra több mint 2,5 milliárd euróra tornássza fel a szabad cash flow-ját és 15-ről 20 százalékra a tőkemegtérülési mutatóját. A cég tervei szerint az egész termelési és értékesítési rendszer hatékonyságát mérő profitabilitási mutató 8-10 százalék között lesz ebben az időszakban.

Kapcsolódó cikkeink:

A tavalyi sztrájkok és a munkavállalók elégedetlensége miatt a csoportnak kétszer is csökkentenie kellett a pénzügyi várakozásait. Szintén rosszul hat a cég eredményeire a beszerzett gépek leszállításának késedelme, mivel ez visszaveti a takarékosabb modellekre való átállást.

A leépítések ellenére a Lufthansa 2030-ig több mint 230 repülőgéppel tervezi bővíteni a flottáját.
Címlapkép: Getty Images
