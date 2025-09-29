Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
Brutális leépítéseket jelentett be Európa legnagyobb légitársasága: ezrek veszítik el a munkájukat
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport – vette észre a a Bloomberg beszámolóját a Telex.
A COVID-19 óta ez lesz a legnagyobb létszámleépítés Európa legnagyobb légitársaságánál, a döntés hátterében a jövedelmezőség javítására tett törekvések állnak.
A munkahelyek számának csökkentése a digitalizálás, az automatizálás és a folyamatok konszolidációja révén fog megvalósulni – közölte a Lufthansa hétfőn. A leépítések többsége Németországban lesz.
A Lufthansa pénzügyi célja, hogy 2028-ról 2030-ra több mint 2,5 milliárd euróra tornássza fel a szabad cash flow-ját és 15-ről 20 százalékra a tőkemegtérülési mutatóját. A cég tervei szerint az egész termelési és értékesítési rendszer hatékonyságát mérő profitabilitási mutató 8-10 százalék között lesz ebben az időszakban.
A tavalyi sztrájkok és a munkavállalók elégedetlensége miatt a csoportnak kétszer is csökkentenie kellett a pénzügyi várakozásait. Szintén rosszul hat a cég eredményeire a beszerzett gépek leszállításának késedelme, mivel ez visszaveti a takarékosabb modellekre való átállást.
A leépítések ellenére a Lufthansa 2030-ig több mint 230 repülőgéppel tervezi bővíteni a flottáját.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Az adót a kertészeteknek és kereskedőknek kell megfizetniük, de mivel ez plusz költséget jelent számukra, a vásárlók is érezni fogják az árak emelkedésében. Mutatjuk a...
Mik a közhasznúság feltételei 2025-ben, hogyan lehet közhasznú társaságot vagy közhasznú alapítványt indítani? Mire jó egy közhasznú egyesület indítása?
A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket.
A pályázati jelentkezések benyújtási határideje 2025. november 4., míg a pályaműveket várhatóan 2026. január 27-ig kell leadni.
Tudod, hol költik a legtöbbet online hirdetésre Európában? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját – meglepő számok és trendek a digitális reklám világából!
Az egyenruhások az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a Kormányhivatal területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Osztályát.
Budapest ikonikus kifőzdéje, a Kádár étkezde végre újra kinyit a Klauzál téren.
A Bosch további 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be németországi telephelyein, elsősorban a mobilitási divízióban.
A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét
A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
A Portfolio és a KAVOSZ országjárásán a vállalkozások képet kaphatnak az új lehetőségeikről.
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
A magyar borpiac egyszerre küzd a generációváltás kihívásaival, a fogyasztói szokások átalakulásával és a nemzetközi verseny nyomásával.
Szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Felfüggeszti egyes tevékenységeit Wang mester egyik étterme. A kínai séf főzőtanfolyamokat fog tartani az egységben. Korábban arról beszélt, akár több étterme is bezárhat.
A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.