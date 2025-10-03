Egyszer használatos kártyával teszi még biztonságosabbá az online vásárlást a Gránit Bank.
Könnyítés jön ezeknél a magyar hiteleknél: rengetegen örülhetnek most
Növeli a maximális hitelösszeget és szélesíti a felhasználási lehetőségeket a kormány a Széchenyi Mikrohitel MAX+ keretében – jelentette a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár szerint a rugalmasabb és magasabb összegű finanszírozás megkönnyíti a mikro- és kisvállalkozások számára tervezett beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését, valamint a munkahelyek megtartását.
Az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növeltük a maximálisan igényelhető hitelösszeget.
Az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelkedik, előbbi 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbi 200 millió forintról 300 millió forintra. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételek is rugalmasabbak lesznek, valamint a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20%-os emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.
Dr. Balog Ádám a KAVOSZ Zrt. elnöke kiemelte: „fontos, hogy a Széchenyi Kártya Programon belül a mikrohitel konstrukciókat is erősítsük, annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások is stabil és kedvező finanszírozási forráshoz juthassanak.”
A Széchenyi Mikrohitel Max+ elindulása óta eltelt majdnem 3 évben (2023. január 1 – 2025. szeptember 30.) 2.300 szerződéssel, több mint 110 milliárd forint mikrohitelhez jutottak a magyarországi vállalkozások.
