Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Hatalmas leállás jön a Telekomnál, Budapest egyes részein órákig nem lesz net és tévé
A Telekom a honlapján közölte, hogy október 2-án hálózat korszerűsítést végeznek több településen, ami miatt időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő.
A Telekom az alábbi időpontokban és helyszínen végzi majd a korszerűsítést, melynek következtében az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
- Október 02. 07:00 és 10:00 között Balmazújváros település egyes részein, itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 10 perc.
- Október 02. 10:00 és 14:00 között Vác település egyes részein, itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 240 perc.
- Október 02. 23:01-től október 03. 05:00-ig: Budapest II. (1022, 1024, 1025, 1026) kerületének egyes részein. Itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 330 perc.
- 2025. október 02. 07:00 és 10:00 között számos másik helyszínen (a teljes lista a Telekom oldalán található), ugyanakkor ezeken a településeken a tervezett üzemidő kiesés ideje csupán 5 perc.
A Telekom felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki a szolgálatatásban, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor indíta újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, az ügyfélszolgálatot kell hívni.
A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette.
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.
Véget ért egy korszak: a Henkel megerősítette, hogy leállítja a Fa szappan gyártását. A legendás higiéniai termék közel hetven év után búcsúzik a boltok polcairól.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Az adót a kertészeteknek és kereskedőknek kell megfizetniük, de mivel ez plusz költséget jelent számukra, a vásárlók is érezni fogják az árak emelkedésében. Mutatjuk a...
Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.
Mik a közhasznúság feltételei 2025-ben, hogyan lehet közhasznú társaságot vagy közhasznú alapítványt indítani? Mire jó egy közhasznú egyesület indítása?
A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket.
A pályázati jelentkezések benyújtási határideje 2025. november 4., míg a pályaműveket várhatóan 2026. január 27-ig kell leadni.
Tudod, hol költik a legtöbbet online hirdetésre Európában? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját – meglepő számok és trendek a digitális reklám világából!
Az egyenruhások az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a Kormányhivatal területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Osztályát.
Budapest ikonikus kifőzdéje, a Kádár étkezde végre újra kinyit a Klauzál téren.
A Bosch további 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be németországi telephelyein, elsősorban a mobilitási divízióban.
A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét
A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
A Portfolio és a KAVOSZ országjárásán a vállalkozások képet kaphatnak az új lehetőségeikről.
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.
