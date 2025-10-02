Hatalmas leállás jön a Telekomnál, Budapest egyes részein órákig nem lesz net és tévé

A Telekom a honlapján közölte, hogy október 2-án hálózat korszerűsítést végeznek több településen, ami miatt időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő.

A Telekom az alábbi időpontokban és helyszínen végzi majd a korszerűsítést, melynek következtében az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.

Október 02. 07:00 és 10:00 között Balmazújváros település egyes részein, itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 10 perc.

Október 02. 10:00 és 14:00 között Vác település egyes részein, itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 240 perc.

Október 02. 23:01-től október 03. 05:00-ig: Budapest II. (1022, 1024, 1025, 1026) kerületének egyes részein. Itt a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 330 perc.

2025. október 02. 07:00 és 10:00 között számos másik helyszínen (a teljes lista a Telekom oldalán található), ugyanakkor ezeken a településeken a tervezett üzemidő kiesés ideje csupán 5 perc.

A Telekom felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki a szolgálatatásban, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor indíta újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek.

Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, az ügyfélszolgálatot kell hívni.