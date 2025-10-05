2025. október 5. vasárnap Aurél
14 °C Budapest
Belgium Brüsszel feb 23/2024. sziluettben sétáló emberek csoportja a járdán, fölötte az Európai Unió zászlajának szimbóluma, kompozit kép.
Vállalkozás

Döbbenetes, mire készül Brüsszel: ezt nagyon megérezhetjük a pénztárcánkon

Pénzcentrum
2025. október 5. 11:03

Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról, az úgynevezett 28. rezsimről. A tervezet célja egy olyan rugalmas, digitális keretrendszer létrehozása, amely mentesíti a vállalkozásokat a tagállami jogszabályok széttöredezettségétől, különösen a startupok és kkv-k számára kínálva előnyöket - írta a Portfolio.

A BusinessEurope javaslata a Mario Draghi által készített versenyképességi jelentés nyomán született, amely rámutatott: Európa nem engedheti meg magának, hogy versenyképességében tovább lemaradjon az USA-tól és Kínától. A diagnózis szerint a problémát nem csupán innovációs vagy technológiai kérdések okozzák, hanem strukturális akadályok, mint a tagállami jogszabályok heterogenitása és a túlzott bürokrácia.

A 28. rezsim lényege, hogy a 27 tagállami szabályozás mellett létrejönne egy opcionális, központi, minden országban alkalmazható, egységes keretrendszer. Az Európai Bizottság 2025 végére, 2026 elejére ígéri ennek bevezetését.

A jelenlegi helyzet problémáit jól mutatja, hogy egy vállalkozás alapítása Ausztriában 10 ezer euró törzstőkét igényel, míg Romániában mindössze 1 lejt, Franciaországban 1 eurót. Hasonló különbségek vannak a vállalatirányítási modellekben, a munkavállalói részvételben és számos más területen is.

A BusinessEurope javaslata szerint az új rendszer egyik fő előnye, hogy minimális nemzeti jogi hivatkozásokkal működne, és az alapítástól a működtetésig digitális, gyors és egyszerű eljárásokat kínálna. A cél, hogy ha egy vállalkozó 15 perc alatt tud céget alapítani Észtországban, akkor ne kelljen két hétig várnia ugyanerre más tagállamokban.

A tervezet fontos eleme az alacsony alaptőke-követelmény, amely nem riasztja el a fiatal vállalkozókat, ugyanakkor kiegészítő garanciákkal bizalmat kelt a hitelezőkben és befektetőkben. Emellett a javaslat tartalmazza a "once-only" elv bevezetését, vagyis hogy a cégeknek ugyanazt az adatot csak egyszer kelljen benyújtaniuk.

Lényeges újítás lenne, hogy a cégek könnyen áthelyezhetnék székhelyüket egyik tagállamból a másikba anélkül, hogy új jogi személyt kellene létrehozniuk. Ez a mobilitás kulcsfontosságú lehet a gyorsan növekvő vállalkozások számára.

A BusinessEurope hangsúlyozza, hogy a 28. rezsimnek nem szabad a munkajog, adózás vagy szociális biztonság területére átlépnie, mivel ezek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A szervezet szerint az új cégforma nem csodaszer, de ha jól tervezik meg, mérhetően hozzájárulhat Európa versenyképességének erősítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vállalkozás #kkv #európai unió #európai bizottság #brüsszel #bürokrácia #startup #versenyképesség

