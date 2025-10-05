A fizetés már nem minden. A magyarok fele inkább nemet mond egy állásra, ha ott nem tanulhat új dolgokat – derül ki egy új kutatásból.
Döbbenetes, mire készül Brüsszel: ezt nagyon megérezhetjük a pénztárcánkon
Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról, az úgynevezett 28. rezsimről. A tervezet célja egy olyan rugalmas, digitális keretrendszer létrehozása, amely mentesíti a vállalkozásokat a tagállami jogszabályok széttöredezettségétől, különösen a startupok és kkv-k számára kínálva előnyöket - írta a Portfolio.
A BusinessEurope javaslata a Mario Draghi által készített versenyképességi jelentés nyomán született, amely rámutatott: Európa nem engedheti meg magának, hogy versenyképességében tovább lemaradjon az USA-tól és Kínától. A diagnózis szerint a problémát nem csupán innovációs vagy technológiai kérdések okozzák, hanem strukturális akadályok, mint a tagállami jogszabályok heterogenitása és a túlzott bürokrácia.
A 28. rezsim lényege, hogy a 27 tagállami szabályozás mellett létrejönne egy opcionális, központi, minden országban alkalmazható, egységes keretrendszer. Az Európai Bizottság 2025 végére, 2026 elejére ígéri ennek bevezetését.
A jelenlegi helyzet problémáit jól mutatja, hogy egy vállalkozás alapítása Ausztriában 10 ezer euró törzstőkét igényel, míg Romániában mindössze 1 lejt, Franciaországban 1 eurót. Hasonló különbségek vannak a vállalatirányítási modellekben, a munkavállalói részvételben és számos más területen is.
A BusinessEurope javaslata szerint az új rendszer egyik fő előnye, hogy minimális nemzeti jogi hivatkozásokkal működne, és az alapítástól a működtetésig digitális, gyors és egyszerű eljárásokat kínálna. A cél, hogy ha egy vállalkozó 15 perc alatt tud céget alapítani Észtországban, akkor ne kelljen két hétig várnia ugyanerre más tagállamokban.
A tervezet fontos eleme az alacsony alaptőke-követelmény, amely nem riasztja el a fiatal vállalkozókat, ugyanakkor kiegészítő garanciákkal bizalmat kelt a hitelezőkben és befektetőkben. Emellett a javaslat tartalmazza a "once-only" elv bevezetését, vagyis hogy a cégeknek ugyanazt az adatot csak egyszer kelljen benyújtaniuk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Lényeges újítás lenne, hogy a cégek könnyen áthelyezhetnék székhelyüket egyik tagállamból a másikba anélkül, hogy új jogi személyt kellene létrehozniuk. Ez a mobilitás kulcsfontosságú lehet a gyorsan növekvő vállalkozások számára.
A BusinessEurope hangsúlyozza, hogy a 28. rezsimnek nem szabad a munkajog, adózás vagy szociális biztonság területére átlépnie, mivel ezek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A szervezet szerint az új cégforma nem csodaszer, de ha jól tervezik meg, mérhetően hozzájárulhat Európa versenyképességének erősítéséhez.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét.
A Telekom hálózat korszerűsítést végez több településen, ami miatt az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette.
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.
Véget ért egy korszak: a Henkel megerősítette, hogy leállítja a Fa szappan gyártását. A legendás higiéniai termék közel hetven év után búcsúzik a boltok polcairól.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Az adót a kertészeteknek és kereskedőknek kell megfizetniük, de mivel ez plusz költséget jelent számukra, a vásárlók is érezni fogják az árak emelkedésében. Mutatjuk a...
Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.
Mik a közhasznúság feltételei 2025-ben, hogyan lehet közhasznú társaságot vagy közhasznú alapítványt indítani? Mire jó egy közhasznú egyesület indítása?
A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket.
A pályázati jelentkezések benyújtási határideje 2025. november 4., míg a pályaműveket várhatóan 2026. január 27-ig kell leadni.
Tudod, hol költik a legtöbbet online hirdetésre Európában? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját – meglepő számok és trendek a digitális reklám világából!
Az egyenruhások az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a Kormányhivatal területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Osztályát.
Budapest ikonikus kifőzdéje, a Kádár étkezde végre újra kinyit a Klauzál téren.
A Bosch további 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be németországi telephelyein, elsősorban a mobilitási divízióban.
A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.