2025. október 7. kedd Amália
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy nőről, aki egy kisboltban vásárol, és kilépés közben ellenőrzi a blokkját
Egészség

Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél

Pénzcentrum
2025. október 7. 20:27

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt. A vizsgált minták közel fele problémásnak bizonyult: a 15 ellenőrzött oregánóból 4-ben idegen növényt találtak, átlagosan 70–80%-os arányban – közölte a hatóság.

Az ellenőrzések a hagyományos és online kereskedelem mellett a keleti és csomagolásmentes üzletek lédig árusított fűszereire is kiterjedtek. A szakemberek a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is vizsgálták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NKFH szerint három oregánó-mintában az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki pirrolizidin-alkaloidot, amely rövid távon májkárosodást, hosszabb távon pedig potenciálisan rákkeltő hatást okozhat. Ez különösen veszélyes lehet gyermekek számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A célellenőrzésben feltárták, hogy a vizsgált négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség, több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, közös lapátot használtak, egy boltban pedig lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli termékeket is árultak. A jogsértések miatt a hatóság összesen 653 625 forint bírságot szabott ki.

Európai szinten is a leggyakrabban hamisított fűszer

Az Európai Bizottság korábbi, 21 tagállamot, Svájcot és Norvégiát is érintő vizsgálata már kimutatta: az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott.

A hatóság szerint a valódi oregánó termesztése jóval költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése, amelyek őrölve hasonló illatot és ízt adnak, így a fogyasztók érzékszervileg nehezen tudják megkülönböztetni. A csalások kiszűréséhez drága laborvizsgálatok – DNS-, kémiai és illóolaj-analízis – szükségesek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az őrölt bors átment a vizsgán

A jó hír, hogy az őrölt bors valamennyi vizsgált mintája megfelelt a követelményeknek: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Az NKFH hangsúlyozta: céljuk, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek mielőbb lekerüljenek a polcokról, és hosszabb távon növekedjen a fogyasztói biztonság, miközben a tisztességes vállalkozásokat is védik.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #egészség #hamisítás #bírság #fogyasztóvédelem #fűszer #rákkeltő #élelmiszerbiztonság #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:45
20:27
20:01
19:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
3 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
4
3 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
5 napja
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 19:03
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 18:03
Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. október 7. 19:32
Lesújtó, ami a Velencei-tónál zajlik: ezt nem akartuk látni