Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt. A vizsgált minták közel fele problémásnak bizonyult: a 15 ellenőrzött oregánóból 4-ben idegen növényt találtak, átlagosan 70–80%-os arányban – közölte a hatóság.

Az ellenőrzések a hagyományos és online kereskedelem mellett a keleti és csomagolásmentes üzletek lédig árusított fűszereire is kiterjedtek. A szakemberek a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is vizsgálták.

Az NKFH szerint három oregánó-mintában az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki pirrolizidin-alkaloidot, amely rövid távon májkárosodást, hosszabb távon pedig potenciálisan rákkeltő hatást okozhat. Ez különösen veszélyes lehet gyermekek számára.

A célellenőrzésben feltárták, hogy a vizsgált négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség, több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, közös lapátot használtak, egy boltban pedig lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli termékeket is árultak. A jogsértések miatt a hatóság összesen 653 625 forint bírságot szabott ki.

Európai szinten is a leggyakrabban hamisított fűszer

Az Európai Bizottság korábbi, 21 tagállamot, Svájcot és Norvégiát is érintő vizsgálata már kimutatta: az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott.

A hatóság szerint a valódi oregánó termesztése jóval költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése, amelyek őrölve hasonló illatot és ízt adnak, így a fogyasztók érzékszervileg nehezen tudják megkülönböztetni. A csalások kiszűréséhez drága laborvizsgálatok – DNS-, kémiai és illóolaj-analízis – szükségesek.

Az őrölt bors átment a vizsgán

A jó hír, hogy az őrölt bors valamennyi vizsgált mintája megfelelt a követelményeknek: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Az NKFH hangsúlyozta: céljuk, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek mielőbb lekerüljenek a polcokról, és hosszabb távon növekedjen a fogyasztói biztonság, miközben a tisztességes vállalkozásokat is védik.