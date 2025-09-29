2025. szeptember 29. hétfő Mihály

Future AI Artificial Intelligence powered by CPU processors. 3D technology background.
Vállalkozás

Rengeteg vállalkozásnak ez lehet a nagy esélye: brutálisan meggazdagodhat, aki időben lép

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 22:04

Az AI már nem a jövő ígérete, hanem a mindennapok része – még a magyar kkv-k számára is. A McKinsey friss elemzése szerint a generatív AI dollármilliárdokban mérhető értéket teremthet, ha tudatosan és stratégia mentén vezetik be. De vajon hogyan fordítható ez előnyre a hazai kis és közepes vállalkozásoknál, és milyen buktatókat érdemes elkerülni?

A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része. A McKinsey legfrissebb elemzése szerint a generatív AI évente 2600 - 4400 milliárd dollárnyi termelékenységi potenciált rejthet világszinten.

A kutatás 63 tipikus üzleti felhasználási esetet elemzett, és kimutatta, hogy a legnagyobb hatás három területen várható: marketing és értékesítés (bevételnövekedés 3-15 %, ROI-javulás 10-20 %), szoftverfejlesztés (20-45 % termelékenységnövekedés bizonyos tevékenységek esetén), valamint ügyfélszolgálat, ahol a generatív AI bevezetése a funkció jelenlegi költségeihez viszonyítva 30-45 %-kal növelheti a hatékonyságot.

A McKinsey szerint a generatív AI-alkalmazásokból származó érték mintegy 75%-a négy területen koncentrálódik: ügyfélkapcsolatok, marketing és értékesítés, szoftverfejlesztés, valamint kutatás-fejlesztés. Ilyen részterület lehet az ügyfélinterakciók támogatása, marketing- és sales-tartalmak előállítása, illetve kódírás felgyorsítása. A jelentés kiemeli: az AI akkor teremt valódi üzleti értéket, ha tudatosan a szervezeti stratégiához igazítva vezetik be, és nem önmagában vagy önmagáért.

Hol érdemes kezdeni?

Magyarországon az Európai Bizottság Digitális Évtized jelentése alapján a vállalkozások digitalizációs lemaradásban vannak. Ez egyben hátrány és lehetőség: aki időben lép, versenyelőnyhöz juthat a hazai piacon.

Egy kkv-nak nem érdemes azonnal komplex, drága AI-megoldásokba ugrania. A legtöbb érték gyorsan és költséghatékonyan érhető el olyan területeken, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a mindennapi működéshez:

  • Tartalomkészítés támogatása: blogcikkek, közösségi posztok vagy SEO-szövegek első verziójának elkészítése. Fontos: mindig kell emberi utószerkesztés, hiszen az AI sokszor „hallucinál”, több ponton ellenőrzés és javítás szükséges
  • Ügyfélkommunikáció, sales: chatbotok, automatikus e-mailválaszok, automatizációk, sablonok – gyorsabb reakcióidő, kevesebb elveszett érdeklődő.
  • Vizuális anyagok: egyszerű grafikák, illusztrációk generálása social media kampányokhoz.
  • Adatkezelés és elemzés: Excel vagy CRM adatok kinyerése, összegzése AI-eszközökkel, gyorsabb döntés-előkészítéshez.

„Sok cégvezető úgy gondolja, hogy az AI majd teljesen kiváltja a marketingeseket vagy a szövegírókat. Sőt, a marketingesek, honlapkészítők, grafikusok közt is van, akik félnek, hogy elveszíthetik a munkájukat. A valóság inkább az, hogy az AI segíti, bizonyos feladatok esetén kiváltja a junior vagy medior szintű feladatokat megfelelő minőségű promptolás mellett - de a stratégia, a márkahang és a kreatív gondolkodás továbbra is emberi munka marad. Egy honlap vagy kampány akkor működik, ha személyes figyelem és üzleti cél is van mögötte.” - mondja Bende Kata, a ZK Design ügyvezetője.

Hol a kockázat?

Az AI-használat nem veszélytelen. Három tipikus buktató:

  • Minőség: ha egy vállalkozás teljesen AI-ra bízza a szövegírást, az eredmény gyakran sablonos és általános.
  • Márkahang: emberi kontroll nélkül eltűnik a cég saját stílusa, ami hosszú távon hitelességvesztéshez vezethet.
  • Jogi és etikai kérdések: szerzői jogi problémák és adatvédelmi aggályok is felmerülhetnek – különösen, ha érzékeny ügyféladatokat adunk be a rendszereknek.

Merre tovább a kkv-knak az AI-korszakban?

Az AI ma már nem kérdés, hanem lehetőség - de csak akkor, ha tudatosan illesztjük be a vállalati folyamatokba. Egy kkv-nak az a feladata, hogy a technológiát a saját stratégiája szolgálatába állítsa, és semmiképpen se fordítva.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vállalkozás #kkv #értékesítés #marketing #technológia #hatékonyság #termelékenység #mesterséges intelligencia #ai #vállalkozások #kis és középvállalkozások

22:04
21:46
21:33
21:17
21:02
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
1
1 hete
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2
2 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
3
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
4
3 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
5
1 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
