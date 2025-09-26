2025. szeptember 26. péntek Jusztina
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young Vietnamese delivery man sitting in his van and filling document
Vállalkozás

Pofátlan csalók lepték el Magyarországot: be ne dőlj nekik, ha túl szép, hogy igaz legyen!

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 20:34

Két vietnámi férfi ült abban a magyar autóban, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Budapesten szúrtak ki. A kocsiban leplezetlenül hatalmas kartondobozokban sorakoztak a vietnámi cigaretták.

A pénzügyőrök egy magyar rendszámú parkoló autóra lettek figyelmesek a Kőbányai úton. A járműben tartózkodó két férfi szinte észre sem vette a pénzügyőrök közeledését, az egyenruhások viszont a hátsó szélvédőn keresztül azonnal meglátták a több karton cigarettát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sofőr és utasa nem tudták igazolni a dobozokban talált, különböző márkájú, vietnámi dohánygyártmány eredetét.

Az egyenruhások összesen 527 doboz, 1,4 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető közel 2 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vállalkozás #csalás #NAV #cigaretta #bírság #bűncselekmény #lefoglalás #dohánytermék #jövedéki törvénysértés #költségvetési csalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:34
20:01
19:30
19:00
18:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
2
5 napja
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
4
3 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
5
4 hete
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 19:00
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 18:28
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 19:27
Még nem késő: ezt már csak október 14-ig lehet elintézni Magyarországon