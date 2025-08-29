2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lidl Stiftung & Co. KG egy német globális diszkont szupermarketlánc, székhelye Neckarsulm, Németország.
Vállalkozás

Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 15:45

A Lidl befektetői ajánlatot kapott 35 új üzlet építésének finanszírozására az Egyesült Királyságban és Európában, amelynek keretében az ICG befektetési csoport több mint 250 millió euróért (215 millió fontért) vásárolná meg az ingatlanok tulajdonjogát - írja a thegrocer.co.uk.

A portfólió 17 brit és 18 európai üzletet foglal magában. A megállapodás értelmében a Lidl az elkészült üzleteket visszabérelné a befektetőtől. A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a konstrukció hasonló a Lidl tavalyi első brit sale-and-leaseback (eladás és visszabérlés) megállapodásához, amikor 12 épülő üzletét 70 millió fontért értékesítette a Roadside Real Estate-nek. Az ilyen típusú ügyletek lehetővé teszik a Lidl számára, hogy felgyorsítsa üzletnyitási programját, miután 2023-ban a magas kamatlábak miatt lassult a terjeszkedés.

Marc Houppermans, a Discount Retail Consulting ügyvezető partnere szerint a Lidl nemzetközi szinten alkalmazza ezt a stratégiát érett európai piacain, beleértve az Egyesült Királyságot is. "A Lidl azt szeretné, hogy a nagy országok továbbra is saját szabad cash flow-jukból finanszírozzák magukat, így a vállalat a közép- és kelet-európai, valamint az amerikai új piacok finanszírozására összpontosíthat" - magyarázta.

A Lidl korábban főként saját tulajdonú ingatlanokra építette terjeszkedését az Egyesült Királyságban, de az utóbbi időben nyitottabbá vált a bérleti konstrukciókra is. Jelenleg a mintegy 980 brit üzletének kevesebb mint 20%-a működik bérelt ingatlanban.

A vállalat ebben a pénzügyi évben 40 új üzletet tervez nyitni az Egyesült Királyságban, és a következő évben tovább gyorsítaná a terjeszkedést. Hosszú távú célja, hogy 1500 üzletre bővítse brit hálózatát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Lidl raktárkapacitásba is jelentős összegeket fektet: nemrég fejezte be belvedere-i logisztikai központjának 285 millió fontos bővítését, és 150 millió fontot fordít egy új leedsi raktár építésére. A két helyszín várhatóan összesen 1000 embernek ad majd munkát.

A diszkontlánc, amely júliusban elnyerte az Év Kiskereskedője díjat a The Grocer Gold Awards-on, 2023 októbere óta folyamatosan a leggyorsabban növekvő hagyományos szupermarket az Egyesült Királyságban. A legfrissebb adatok szerint 8,3%-os piaci részesedésével közel áll ahhoz, hogy megelőzze a Morrisonst (8,4%) és az ország ötödik legnagyobb szupermarketjévé váljon.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #bolt #lidl #üzlet #nyitás #üzletlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:31
16:24
16:19
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
2 hete
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
1 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 16:19
Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 15:59
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 16:31
Mindent felboríthat az időjárás: súlyos a helyzet ebben a térségben