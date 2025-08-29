Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet

A Lidl befektetői ajánlatot kapott 35 új üzlet építésének finanszírozására az Egyesült Királyságban és Európában, amelynek keretében az ICG befektetési csoport több mint 250 millió euróért (215 millió fontért) vásárolná meg az ingatlanok tulajdonjogát - írja a thegrocer.co.uk.

A portfólió 17 brit és 18 európai üzletet foglal magában. A megállapodás értelmében a Lidl az elkészült üzleteket visszabérelné a befektetőtől. A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.

Ez a konstrukció hasonló a Lidl tavalyi első brit sale-and-leaseback (eladás és visszabérlés) megállapodásához, amikor 12 épülő üzletét 70 millió fontért értékesítette a Roadside Real Estate-nek. Az ilyen típusú ügyletek lehetővé teszik a Lidl számára, hogy felgyorsítsa üzletnyitási programját, miután 2023-ban a magas kamatlábak miatt lassult a terjeszkedés.

Marc Houppermans, a Discount Retail Consulting ügyvezető partnere szerint a Lidl nemzetközi szinten alkalmazza ezt a stratégiát érett európai piacain, beleértve az Egyesült Királyságot is. "A Lidl azt szeretné, hogy a nagy országok továbbra is saját szabad cash flow-jukból finanszírozzák magukat, így a vállalat a közép- és kelet-európai, valamint az amerikai új piacok finanszírozására összpontosíthat" - magyarázta.

A Lidl korábban főként saját tulajdonú ingatlanokra építette terjeszkedését az Egyesült Királyságban, de az utóbbi időben nyitottabbá vált a bérleti konstrukciókra is. Jelenleg a mintegy 980 brit üzletének kevesebb mint 20%-a működik bérelt ingatlanban.

A vállalat ebben a pénzügyi évben 40 új üzletet tervez nyitni az Egyesült Királyságban, és a következő évben tovább gyorsítaná a terjeszkedést. Hosszú távú célja, hogy 1500 üzletre bővítse brit hálózatát.

A Lidl raktárkapacitásba is jelentős összegeket fektet: nemrég fejezte be belvedere-i logisztikai központjának 285 millió fontos bővítését, és 150 millió fontot fordít egy új leedsi raktár építésére. A két helyszín várhatóan összesen 1000 embernek ad majd munkát.

A diszkontlánc, amely júliusban elnyerte az Év Kiskereskedője díjat a The Grocer Gold Awards-on, 2023 októbere óta folyamatosan a leggyorsabban növekvő hagyományos szupermarket az Egyesült Királyságban. A legfrissebb adatok szerint 8,3%-os piaci részesedésével közel áll ahhoz, hogy megelőzze a Morrisonst (8,4%) és az ország ötödik legnagyobb szupermarketjévé váljon.