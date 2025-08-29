A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
A Lidl befektetői ajánlatot kapott 35 új üzlet építésének finanszírozására az Egyesült Királyságban és Európában, amelynek keretében az ICG befektetési csoport több mint 250 millió euróért (215 millió fontért) vásárolná meg az ingatlanok tulajdonjogát - írja a thegrocer.co.uk.
A portfólió 17 brit és 18 európai üzletet foglal magában. A megállapodás értelmében a Lidl az elkészült üzleteket visszabérelné a befektetőtől. A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Ez a konstrukció hasonló a Lidl tavalyi első brit sale-and-leaseback (eladás és visszabérlés) megállapodásához, amikor 12 épülő üzletét 70 millió fontért értékesítette a Roadside Real Estate-nek. Az ilyen típusú ügyletek lehetővé teszik a Lidl számára, hogy felgyorsítsa üzletnyitási programját, miután 2023-ban a magas kamatlábak miatt lassult a terjeszkedés.
Marc Houppermans, a Discount Retail Consulting ügyvezető partnere szerint a Lidl nemzetközi szinten alkalmazza ezt a stratégiát érett európai piacain, beleértve az Egyesült Királyságot is. "A Lidl azt szeretné, hogy a nagy országok továbbra is saját szabad cash flow-jukból finanszírozzák magukat, így a vállalat a közép- és kelet-európai, valamint az amerikai új piacok finanszírozására összpontosíthat" - magyarázta.
A Lidl korábban főként saját tulajdonú ingatlanokra építette terjeszkedését az Egyesült Királyságban, de az utóbbi időben nyitottabbá vált a bérleti konstrukciókra is. Jelenleg a mintegy 980 brit üzletének kevesebb mint 20%-a működik bérelt ingatlanban.
A vállalat ebben a pénzügyi évben 40 új üzletet tervez nyitni az Egyesült Királyságban, és a következő évben tovább gyorsítaná a terjeszkedést. Hosszú távú célja, hogy 1500 üzletre bővítse brit hálózatát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Lidl raktárkapacitásba is jelentős összegeket fektet: nemrég fejezte be belvedere-i logisztikai központjának 285 millió fontos bővítését, és 150 millió fontot fordít egy új leedsi raktár építésére. A két helyszín várhatóan összesen 1000 embernek ad majd munkát.
A diszkontlánc, amely júliusban elnyerte az Év Kiskereskedője díjat a The Grocer Gold Awards-on, 2023 októbere óta folyamatosan a leggyorsabban növekvő hagyományos szupermarket az Egyesült Királyságban. A legfrissebb adatok szerint 8,3%-os piaci részesedésével közel áll ahhoz, hogy megelőzze a Morrisonst (8,4%) és az ország ötödik legnagyobb szupermarketjévé váljon.
Több mint 43 ezer cég nem tette közzé időben a beszámolóját – a NAV már adószámtörléssel is fenyeget.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával is.
Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.
A Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti stratégiai megállapodás keretében múlt héten egyeztetések zajlottak.
Az Otthon Start 50 millió forintos hitelkeretének akár kétszeresét is felvehetik 3%-os kamattal, aki bérbeadási céllal vesz ingatlant.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.