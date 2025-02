Elképesztő, milyen trükkökhöz folyamodnak már a csempészek: így csaptak le megint a pénzügyőrök

Marihuána tartalmú elektromos dohányterméket, csaknem 1 500 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát és közel 90 darab egyéb elektromos cigarettát rejtett költözési holmija közé egy magyar férfi, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei már nem engedtek tovább - közölte a NAV.

A pénzügyőrök Vámosszabadinál állítottak meg egy magyar furgont, amely Hollandiából szállított ingóságokat Magyarországra. A plafonig pakolt jármű már szemmel láthatóan is jókora túlsúllyal közlekedett, ami a mérlegeléskor be is igazolódott – több mint 900 kilogramm pluszt cipelt magával. A raktér vizsgálatának, valamint Jázminnak, a cigaretta-, kábítószer- és pénzkereső kutyánknak köszönhetően kiderült, hogy a raktér tartalma is kifogásolható.

Az ingóságok alól egyre-másra kerültek elő az illegális termékek, kezdetben 1 950 doboz zárjegy nélküli dohánygyártmány, majd 87 különféle ízesítésű elektromos cigarettát találtak meg, de Jázmin még ezt követően is jelzett. A járőrök a teljes raktér kipakolásával segítették a szolgálati eb munkáját, amelynek köszönhetően 50 darab THC (marihuána) tartalmú elektromos cigarettát is megleltek. A kábítószer tartalmú füstölnivaló mellett két tégely új-zélandi eredetű méz lapult, amely feltehetően szintén kábítószernek minősül. A járművet vezető férfi egyedül utazott, a felelősséget viszont egy olyan ismerősére próbálta áthárítani, akit nem kívánt megnevezni.

A pénzügyőrök 1 950 doboz zárjegy nélküli cigarettát és 87 doboz elektromos dohányterméket foglaltak le, amelynek értéke közel 8 millió forint. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás bűncselekményének elkövetése, valamint közigazgatási törvénysértés miatt indítottak eljárást. A kábítószergyanús elektromos cigaretták miatt értesítették a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akiknek a férfit és a THC tartalmú anyagokat a további intézkedés lefolytatása céljából átadták.

A fiatalok körében az elektromos cigaretta rendkívül népszerű, többek között a Magyarországon illegális ízesített változata is. A NAV, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szigorúan ellenőrzi a termékek illegális kereskedelmét, és folyamatosan kiszűri ezeket a termékeket a feketepiacról.

Figyelem! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltokban értékesíthető. Az ízesített elektronikus cigaretta (pl. Elf Bar, Poco Bar, Nutristick) hazánkban illegális, értékesítése szigorúan TILOS! A THC tartalmú elektromos cigaretták különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószerfüggőséget is okozhatnak. Magyarországon minden kábítószerekkel kapcsolatos magatartás