Ez lehet most a túlélés záloga rengeteg cég számára: a többiek mehetnek a levesbe?

Azzal, hogy a vállalkozások kikerültek a lakossági energia-díjszabás alól, a kilowattonkénti áramköltségeik drasztikusan – akár öt-hatszorosára – emelkedtek. Ebben a helyzetben a kis- és középvállalatok számára nem csupán a versenyképesség a tét, hanem napelemes rendszerek nélkül esetenként már a piaci létük is megkérdőjelezhetővé vált.

„Sok vállalkozó abban a tévhitben él, hogy az áramszámláját csak hatalmas, ipari méretű napelemes rendszerrel tudná kordában tartani. A gyakorlatban azonban azt tapasztaljuk, hogy akár egy nagyobb családi ház energiaszükségletére méretezett napelemes rendszer is 40-60%-os áramfogyasztást válthat ki a cégek esetében” – hívja fel a figyelmet Szarka Zoltán, az Assix Intersolar üzletfejlesztési igazgatója.

A vállalkozások nem csupán a megemelkedett energiaköltségekkel néznek szembe, hanem a versenypiaci energiaárakkal, amelyek nagyon nehezen tervezhetőek, hiszen az európai energiatőzsdék ingadozásának kitett árakról van szó. Természetesen ezek akár mérséklődhetnek is – amit például az elmúlt hetekben tapasztaltunk –, de ha negatív irányba mozdul el a tőzsde, és emelkednek az energiaárak, akkor újabb előre be nem tervezett rendkívüli terhet róhat a cégekre. Mindenképp tervezhető és kiszámítható módon kell az energiaköltségek meghatározó részét kialakítaniuk a vállalkozásoknak, amelyre a legtöbb KKV esetén egy nagyobb családi ház energiaszükségletére méretezett napelemes rendszer már képes lehet.

„Ez alatt értjük a 10-20, akár 30 KW-os teljesítményű rendszereket, amelyek, ha figyelembe vesszük a jelenlegi fogyasztási szokásaikat, lemodellezhetőek, és láthatóvá válik az a rendszeroptimum, amivel a termelési időszak alatt – jellemzően reggel 8-tól délután 6-ig a napelemes rendszerek tudnak termelni” – mutat rá Szarka Zoltán. „Ehhez mérten akár 40-60%-a is kiválthatóvá válik a cégek éves szintű energiafogyasztásának, még úgy is, hogy vannak az évszakok közötti termelési eltérések” – emeli ki a naperőművek telepítésével foglalkozó cég szakértője.

A méretezés a lényeg

A cégek által legelsőként feltett kérdésre, miszerint hány év alatt térül meg a beruházás, a jelen helyzetben nincs „ökölszabály”, mert számos faktortól függ – például, hogy éjszaka van-e és ha van, mekkora a vállalkozás energiafogyasztása, vagy hogy szezonálisan vannak-e kiugró energiaigényű időszakok, mint például egy wellness hotel esetében a téli szezon. A megtérülést jelentősen befolyásolja az energiatárolás szükségessége is, ahol az energiatároló eszközök ára is képbe kerül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Minden vállalkozás esetén az optimális méretezés a megtérülés kulcsa, amikor a napelemes rendszer tényleges termelési képességéből a maximumot kihozva a megfelelő – napon belüli – tárolási rendszert és kapacitást párosítják. A naperőművek telepítésével foglalkozó cég tapasztalatai azt mutatják, hogy a tavasztól őszig terjedő időszakban a teljes napi fogyasztás akár a 80 %-a kiváltható egy ügyesen optimalizált rendszerrel.

Modellezés – meglepő eredményekkel

A megnövekedett igényekre reagálva az Assix Intersolar számos vállalkozásnál végzett energiafelhasználási modellezéseket átfogó megtérülési számításokkal együtt. „Számunkra is pozitív meglepetéssel jártak a közelmúltban elvégzett modellszámításaink. Míg a vállalkozások jelenleg az áramot 150-200 forint között kapják kilowattonként a versenypiacról, addig, ha egy napelemes rendszert telepítünk, még azzal együtt is, hogy nincs hozzá tároló kapcsolva, az éves fogyasztásra vetítve 34-38 forint között jön ki az áram ára kilowattonként a vállalkozás részére. Így akár a lakossági kedvezményes árszint is elérhető, ami sok vállalkozás túlélésének záloga lehet” – emeli ki Szarka Zoltán.