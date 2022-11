400 munkahelyet teremt Magyarországon a német nagyvállalat: gőzerővel indul a gyártás?

MTI Link a vágólapra másolva

A Siemens Energy Kft. mintegy 30 milliárd forintos beruházással 400 munkahelyet hoz létre a következő években Magyarországon, és a projekt részeként most lerakták az alapkövét a német hátterű vállalat új budapesti gyártócsarnokának - jelentette be a tárca közleménye szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy az üzemben gáz- és gőzerőművek különböző komponenseit fogják előállítani.

Hazánk a világranglista tizedik helyén ál a gázturbina-alkatrészek exportjában, a gőzturbina-alkatrészek esetében pedig a tizenötödik helyen, és a fejlesztések nyomán tovább javulhat ez a pozíció - tájékoztatott a miniszter. A Siemens Energy Kft. egyúttal bejelentette képzési programját 2,7 milliárd forint értékben, amihez az állam nagyjából 630 millió forint támogatást biztosít. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

