Hihetetlen, mitől rettegnek a magyar cégvezetők: ezzel lehet őket kiüldözni a világból

Kiderült, hogy annak ellenére is, hogy az emberek szeretik, ha egy márka vicces az üzleti vezetők 95 százaléka tart a humor használatától és inkább kerüli azt az MTI szerint.

Az Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) és Gretchen Rubin, az ötszörös New York Times bestseller író és podcaster új kutatása szerint az emberek közel 91 százaléka szereti, hogy ha egy márka vicces, és 72 százalékuk választana egy humoros márkát a konkurenciával szemben. Ehhez képest az üzleti vezetők mind a mai napig tartanak a humor megjelenésétől az üzleti világban: 95 százalékuk nem szívesen nyúl ehhez az eszközhöz az ügyfélkapcsolatok esetén.

Azok a cégek, akik szeretnének hozzájárulni az ügyfeleik boldogságához először mindenképpen a vevőkörüket kell megismerni. Csak ezután lehet a humor, a személyiség és a márkaélmény megfelelő keverékét hozni, amely a hűséget és a márka pártolását segíti elő. Az eredményekből az is kiderült, hogy a legtöbb vállalatvezető szeretné, ha a fogyasztók többet nevetnének, és megértik, hogy ez a valódi kapcsolat kialakításának a része.

A kutatás során megkérdezettek 88 százaléka leginkább új élményeket keres, amelyek mosolyra és nevetésre késztetik őket. Ehhez pedig a legtöbb ember szerint egészség, jó személyes kapcsolatok és élmények kellenek. A válaszadók 53 százaléka szeretné, hogy ha lehetne boldogságot vásárolni pénzért, 78 százalékuk pedig fizetne is érte. Mindez megmutatkozik abban is, hogy az elmúlt években 89 százalékuk az online vásárlásban próbálta megtalálni a boldogságot: 47 százalékuk azt is mondta, hogy a csomagok kézhezvétele boldoggá teszi, ugyanakkor 12 százalékuk nehezen emlékezett vissza az online vásárolt termékekre.

A felmérésből kiderült, hogy a legtöbben azt szeretnék, ha márkák mosolyra és nevetésre késztetnék őket, de az üzleti vezetők elismerik, hogy ritkán használják a humort az ügyfelek bevonására. Az emberek 78 százaléka szerint a márkák többet tehetnének azért, hogy boldoggá tegyék ügyfeleiket, 91 százalékuk pedig azt mondta, hogy a márkák inkább viccesek legyenek.

Ezért is lehetséges, hogy az emberek 90 százaléka nagyobb valószínűséggel emlékszik vissza egy vicces hirdetésekre. Ennek ellenére az üzleti vezetők szerint márkáik offline hirdetéseinek csak 20 százaléka (tv, óriásplakát), az online hirdetéseknek pedig csak 18 százaléka használja aktívan a humort.