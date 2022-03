Megint indul a pénzosztás: mutatjuk az állami támogatás feltételeit

Magyarország a munkáltatóknak nyújtott támogatással segíti az Ukrajna területéről menekültek magyarországi foglalkoztatását. A támogatás elnyeréséhez azonban mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak meg kell felelnie bizonyos feltételeknek

Magyarország a munkáltatóknak nyújtott támogatással segíti az Ukrajna területéről menekültek magyarországi foglalkoztatását – derül ki a 96/2022. (III. 10.) Kormányrendeletből . A támogatást a munkáltató a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani. A támogatás elnyeréséhez azonban mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak meg kell felelnie bizonyos feltételeknek – közölte dr. Szauter Dóra Amina, az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

Munkáltatót érintő feltételek

A támogatásra való jogosultság legfontosabb előfeltétele, hogy a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermeke részére megfelelő szálláshelyet és szervezetten munkába járási lehetőséget biztosít a munkaviszony fennállása alatt. Ha a munkavállalónak kiskorú gyermeke van, a munkáltatónak a kiskorú gyermek részére is biztosítania kell a szállást a munkavállaló szülő mellett. A foglalkoztatásnak Magyarország területén kell történnie.

A kérelmet csak a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasági formában működő jogi személyek nyújthatják be, így közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, valamint részvénytársaságok, akkor is, ha nonprofit vállalkozásként működnek. Munkaerő-kölcsönző cégek is nyújthatnak be kérelmet, azonban ha a szállást és az utazást nem saját maguk, hanem a kölcsönbe vevő cég biztosítja a munkavállaló részére, úgy a munkaerő-kölcsönző a támogatásra nem lesz jogosult.

Nem igényelheti a támogatást az a cég, amellyel szemben jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban.

A kérelmező cégnek meg kell felelnie továbbá a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Így nem felel meg például a feltételeknek, és nem kérelmezheti a támogatást az a munkáltató, akit végrehajtható közigazgatási határozatban bírsággal sújtottak gyermekmunka, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, vagy a munka díjazására vonatkozó szabályok megsértése miatt, esetleg azért, mert akár a NAV, akár a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság felé elmulasztott eleget tenni bejelentési kötelezettségének.

Munkavállalót érintő feltételek

A támogatás igénybevételéhez a foglalkoztatandó munkavállaló olyan ukrán, vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy lehet, aki az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus elől menekült Magyarország területére 2022. február 24. napját követően.

Kizárólag olyan menekült dolgozó foglalkoztatható ebben a formában, akinek a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül belüli Magyarországon történő foglalkoztatása nem haladta meg a 90 napot.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a, de maximum 60 000 Ft. Amennyiben azonban a munkavállalónak vele közös háztartásban élő kiskorú gyermeke(i) vannak, úgy gyermekenként további 12.000 Ft összegű támogatásra jogosult a munkáltató, így a támogatás felső határa is ennek megfelelően növekszik. Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkáltató munkavállalója, akkor a munkáltató a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak az egyik szülő után jogosult. A lakhatási és utazási támogatással nem biztosított részét a munkáltató és a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

A vissza nem térítendő támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül kifizetésre és köztehermentes.

A támogatás maximális időtartama 12 hónap, vagyis 1 év, amely kérelemre további 1 évre meghosszabbítható. Mindennek természetesen feltétele a munkaviszony fennállásának szakadatlansága, ugyanis a munkaviszony megszűnésével a támogatásra való jogosultság is megszűnik.

A foglalkoztatás lehetséges formái

A munkaviszony határozott és határozatlan időre is szólhat, azonban legalább heti 20 órában kell foglalkoztatni a menekült dolgozót. Ennélfogva az egyszerűsített foglalkoztatás céljára irányuló munkaviszonyhoz nem igényelhető a támogatás, ugyanúgy, ahogy közfoglalkoztatáshoz sem.

A Kormányrendelet tartalma szerint a támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatásának helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell elektronikusan előterjeszteni, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon. A kormányhivatal 8 munkanapon belül megvizsgálja a kérelmet, és a feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi, ellenkező esetben elutasítja azt. A kérelem benyújtásához az érintett munkavállaló munkaszerződését, valamint a munkavállalói adatlapot csatolni kell.