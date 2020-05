Vonz az e-autó, de parázol a hatótávtól? Itt az elérhető alternatíva, egyre többen választják

A plug-in hibridek egyre népszerűbbek Magyarországon. Egyre több gyártó rukkol elő kívülről tölthető akksis hibridekkel, amelyek ötvözik az elektromos és a hagyományos motoros autók előnyeit. Mutatjuk, kinek éri meg beruházni egy ilyen kocsiba, és milyen előnyei vannak ezeknek a modelleknek.

Rendre feltűnnek Facebook-posztok zöld rendszámos, drága BMW-kről, Mercikről, a posztoló szinte minden esetben azt vélelmezi, hogy számos előnyt (pl. ingyen parkolás) biztosító, különleges rendszámtábla lett az ügyeskedők "új rokkantkártyája". Pedig a hazai szabályok szerint joggal viselik ezek a kocsik is a zöld plakettet, hiszen azt nem csak tisztán elektromos autók kaphatják meg, hanem az úgynevezett plug-in-hibridek is, amelyeknek ugyan van hagyományos motorjuk, de az akku külsőleg is tölthető.

Ezek a típusú autók egyre elterjedtebbek Magyarországon: a villanyautosok.hu összegzése szerint márciusban tölthető hibrid kategóriában 169 autóra került zöld rendszám, ami 16,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 2018 januárja óta pedig a portál adatai szerint 4512 PHEV kaphatta meg a zöld rendszámot.

Sokan gondolják, hogy a PHEV-ként is rövidített tölthatő hibrideket csak a tehetősebbek vehetik meg, de használtan vannak már elérhetőbb árú modellek is. Például az egyik legnépszerűbb ilyen kocsiból, a Mitsubishi Outlander PHEV-ből jelenleg is több mint 200-at hirdetnek a legnagyobb használtautós oldalon, és 5 millió forint alatt is be lehet ülni egy zöld rendszámos terepjáróba.

Mivel Németországban is egyre népszerűbb a kategória, a német autóklub is készített egy összeállítást a tölthető hibridekről. Ebben előnyként tüntetik fel, hogy megfelelő felhasználás mellett gyakorlatilag nulla, vagy minimális az üzemanyagfogyasztás, hiszen jópár kilométeren át tisztán elektromos hajtással lehet közlekedni. Ugyanakkor, ha valaki sokat megy autópályán, az ADAC nem ajánlja a PHEV-eket, szerintük hosszab pályázásokon az autók még több üzemanyagot is fogyasztanak, mint a hagyományosak, hiszen az akksit is tölti közben a motor, ha az lemerül.

Ellenben, akik ingázásra, hosszabb-rövidebb városi utakra használják a PHEV-eket, azok rengeteget spórolhatnak a már említett, tisztán elektromos módban. Főképp, ha otthon is van lehetőség tölteni (márpedig egy konnektor azért mindenhol van), hiszen itthon kb. 35 forintba kerül egy kWh áram, úgyhogy akár párszáz forintból is meg lehet úszni a "tankolás", ha nemigen kapcsol be az elektromos motor.

Hátrányként az ADAC is a magas árat említi, újonnan valóban jócskán drágábban ugyanazon modell "hagyományos" verziójánál. Emellett a töltős hibridek nehezebbek is, hiszen a motor mellett cipelik az akupakkot, illetve az elektromos motort is. Emiatt is nő meg a benzinfogyasztás a belső égésű üzemmódban - no, meg azért, mert az akkut is ez tölti, ha út közben lemerül.

Az ADAC is kiemeli, hogy a PHEV az ingázóknak lehet jó választás, hiszen ha este feldugjuk a kocsit a konnektorra, akkor reggelre teljesen feltöltve indulhatunk útnak. A legtöbb ilyen modell tisztán elektromosan 40-60 kilométert is el tud menni, úgyhogy ha mondjuk az agglomerációból ingázol a melóba, akkor simán meg lehet úszni csak áramfelhasználással. A hagyományos motor pedig mindig rendelkezésre áll, úgyhogy attól sem kell parázni, hogy az út szélén maradsz, ha lemerül az akku - sokan ezért is félnek elektromos autóra váltani, nekik jó alternatíva lehet egy PHEV.

Címlapkép: Getty Images