Rengetegen parkolnak tilosban: attól, hogy ingyen van, még vannak szabályok

Hiába ingyenesek éjszaka a parkológarázsok, úgy tűnik az autósoknak ingyen sem kell a szabad hely; eddig jellemzően csak kevés autós vette igénybe az ingyenes éjszakai parkolási lehetőségeket. Súlyos probléma, hogy egyes autósok nem tartják be még a KRESZ szabályait sem. Rengeteg a tilosban parkoló autó, egyre gyakrabban csattantak a kerékbilincsek.

Hetek óta ingyenes Magyarországon a közterületi parkolás, ami országszerte jelentős forgalomnövekedést okozott a nagyobb városokban. Habár este 7 és reggel 7 óra között a parkolóházak és mélygarázsok is ingyenesek, a parkolási cégek a fejüket vakarják. A parkoló ellenőrök, a technikai személyzet, a takarítók, illetve a biztonsági személyzet munkája ugyanis az ingyenes parkolás miatt veszélybe került.

Nem szűnt meg a KRESZ!

Egyre több autós szegi meg a KRESZ szabályait és áll meg olyan helyeken, ahol azt nem szabad. A Magyar Parkolási Szövetség ezért arra kéri az autósokat, hogy figyeljenek oda, hogy hol várakoznak. A tiltott helyen várakozó autókat ugyanis a helyileg illetékes közterületfelügyeletek vagy a rendőrség megbüntetheti, a szabálytalanul várakozó autóra kerékbilincs kerülhet!

A Magyar Parkolási Szövetség felhívja az autósok figyelmét, hogy továbbra is:

Tilos várakozni a kijelölt gyalogátkelőhelyen.

Tilos várakozni a “MEGÁLLNI TILOS" tábla által jelzett területen.

Tilos várakozni a gépjármű be- és kihajtó előtt.

Tilos várakozni az utcasarkokon (az útkereszteződésben és az úttest széleinek metszéspontjától számított 5 m távolságon belül)

Tilos várakozni a forgalomtól elzárt területeken.

Tilos várakozni az autóbusz- és trolibuszmegállókban, taxis drosztokon.



Tilos várakozni a mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozóhelyeken.



Tilos várakozni a füves-virágos területeken (kivéve ott, ahol ez meg van engedve)

Aki ezeket nem tartja be, fennakadást és dugót okoz a többi autósnak, mint ahogy erre tavasszal már rengeteg példát láthattunk.

Feszültebbek és agresszívabbak az autósok



Ugyancsak probléma, hogy a kialakult helyzet miatt az autósok egy része sokkal feszültebb, sokkal agresszívabb és - máskor jelentéktelen apróságok miatt is - képes egymásnak esni a parkolóban. A mostani időszak senkinek sem könnyű, az ilyen helyzeteket, kedvességgel és némi megértéssel el lehet kerülni. Ügyeljünk a szabályok betartására a parkolásnál, legyünk toleránsabbak az utakon - kéri a Magyar Parkolási Szövetség.

Nehéz helyzetben a parkolási cégek

Muszáj megemlíteni, hogy a parkolóházak és mélygarázsok ugyancsak nehéz helyzetbe kerültek az ingyenes parkolás bevezetése miatt. Ezek a létesítmények amúgy is csak lassan térülnek meg, már csak emiatt nincs is belőlük elegendő. Egyes helyeken a bérlettel rendelkező ügyfelek visszakövetelik az előre befizetett parkolóbérletek árát, amit az üzemeltetők a bérletek meghosszabbításával szeretnének kompenzálni azt követően, hogy újra fizetős lesz a parkolás.

A garázsokban dolgozó munkavállalók - technikai személyzet, takarítók, parkoló ellenőrök és őrszemélyezt - sincsenek könnyű helyzetben. Van olyan budapesti parkoló, ami az ingyenes éjszakai parkolás bevezetését követően - különféle nem ismert okok miatt - nappalra is ingyenessé tette a parkolást, a parkoló személyzet pedig elküldte. Szerencsére van olyan üzemeltető is, amelyik "csak lecsökkentette" a dolgozók munkadíjét napi 6 órára, vagy át tudta csoportosítani a kollégákat a társaság valamely másik részlegéhez - tájékoztat a Magyar Parkolási Szövetség.

Félreérthették az autósok az éjszakai ingyenes parkolást?

A parkolóüzemeltetők országszerte arról számolnak be, hogy - egyelőre - viszonylag kevés autós veszi igénybe az éjszakai ingyenes parkolási lehetőséget. Habár az ingyenes parkolási időszak este 7 és reggel 7 óra között van, nem szükséges pontban este 7-re megérkezni; előtte és utána is be lehet hajtani a parkolóba. Ugyancsak nem kell reggel rohanni, hogy kiálljunk a parokolóházból: reggel 7 óra után is el lehet hagyni a garázsokat. Az ingyenes időszakon túl a garázsok parkolási díjat számítanak fel, aminek mértéke átlagosan 200-500 forint/óra; 12 óra ingyenes parkolást követően ez egy relatíve kedvező lehetőség.

A Magyar Parkolási Szövetség az ingyenesen letölthető PARKL okostelefonos alkalmazást ajánlja, aminek segítségével könnyen lehet szabad parkolóhelyet találni, illetve kifizetni a túlparkolást, amennyiben az szükségessé válik. Az autósok egy része továbbra sem tudja pontosan, hogy hol vannak a parkolóházak, mélygarázsok, ezért ezeket jobban kellene népszerűsíteni. Jó volna, ha a budapesti kerületek, illetve a vidéki önkormányzatok például az önkormányzati újságban vagy az önkormányzat honlapján kiemelnék az adott kerületben, vagy településen található garázsokat - javasolja a Magyar Parkolási Szövetség.

Milliárdos parkolásibevétel kiesések országos szinten

Mivel a közterületi parkolási rendszer idén már második alkalommal került kikapcsolásra, emiatt a parkolásból befolyó bevételek egy részéről az önkormányzatoknak le kell mondaniuk. De sajnos nem csak az önkormányzatok járnak rosszul az ingyenes parkolással, megérzik ezt a magán parkolóházak, mélygarázsok is. A parkolóbérletek-tulajdonosok ugyanis - mivel az utcai parkolás ingyenes - egyelőre nem váltanak új bérletet, hanem kiparkolnak az utcára.

A 2020. december 31-én lejáró bérletek miatt 2021. január 1-étől várhatóan azok az autók is ki fognak kerülni a közterülete, amelyek eddig garázsban álltak - amennyiben a közterületi parkolás ingyenes marad. A parkolási cégek mindegyike bevétel kiesésekkel számol: míg egyes budapesti kerületek bevétel kiesése többszáz-millió forint, egy nagyobb méretű városban félmilliárd forint körülire becsülik. A szektor vesztesége 2020-ban országos szinten több milliárd forint lesz - hívja fel a figyelmet a Magyar Parkolási Szövetség.

