Ne rutinból közlekedj: napokon belül élesedik a nyári menetrend

A nyaralni indulók 2019 nyarán is az utazási igényekhez igazodó járatok közül választhatnak, a Balaton északi és déli partja, illetve a Velencei-tó felé egyaránt. Június 15. és augusztus 25. között korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, étkezőkocsik, hétvégén plusz vonatok, kerékpárszállítási lehetőség várja az utazókat. A tavaly nyári utasszámok azt mutatják, hogy beváltak az elmúlt évek fejlesztései; akkor csaknem 1,6 millióan utaztak vonattal a Balatonra, 120 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. Siófok vezeti a legforgalmasabb állomások listáját, Fonyód, Zamárdi, Balatonfüred, Balatonlelle, Keszthely követi.

A tavalyi évhez képest a menetrendi kínálat tovább bővült, a vonatok nagyobb kapacitással közlekednek, és egyéb fejlesztések is megvalósulnak a versenyképes és magas minőségű vasúti szolgáltatás érdekében. A legfontosabb idei újdonságok:

A Balaton expresszekben étkezőkocsival várjuk utasainkat a komfortosabb utazás érdekében. A kínálatot a legfeljebb 1-3 órás utazások alatti igényekhez igazítottuk: egyszerű, változatos ételeket, hideg és meleg italokat is kínálunk a hazai utasok pénztárcájához igazodó árszinten.

A Balaton expresszek idén júliustól a tavalyihoz képest több légkondicionált IC-kocsival közlekednek.

A Miskolcról induló Ezüstpart expresszen, a Záhonyból induló Aranypart expresszen, és a Szegedről induló Aranyhíd expresszen idén légkondicionált IC-kocsi is közlekedik. Az Aranyhíd expressz idén minden nap közlekedik, kedvezőbb kapcsolatot biztosítva Dél-Alföld és a Balaton között.

Új "fürdős" vonatpár közlekedik hétvégén Budapest és Siófok között a strandolni vágyók igényeit kiszolgálva, mely csak a Velencei-tó partján, és a Balaton partján lévő állomásokon és megállóhelyeken áll meg. A vonatpár nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsit is továbbít.

Javulnak Pécs és a Balaton közötti eljutási lehetőségek: péntek délután új közvetlen vonatpár közlekedik, az utasok igényeinek megfelelően.

Tapolcán kedvezőbb átszállásokat alakítottunk ki egyes vonatok és irányok között.

Egyes vonatok megállási rendjét és menetrendjét módosítottuk a tavalyi tapasztalatok alapján annak érdekében, hogy a vonatok menetrendje stabilabb legyen.

A menetrend már megtekinthető a MÁV-csoport honlapján a menetrendi keresőben.

Vonatközlekedés Budapest és a Balaton északi partja között

A korábbi években megismert Kék Hullám, Tekergő és Katica vonatokkal ismét utazhatnak a Balaton északi partjára nyaralni indulók.



Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám sebesvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg, Balatonfüred és Tapolca között pedig minden állomáson és megállóhelyen. A vonatokban légkondicionált InterCity kocsi is közlekedik, melyben WiFi szolgáltatás és a legtöbb kocsiban konnektorok is rendelkezésre állnak a komfortosabb utazás érdekében. A Kék Hullám vonatokon limitált számban, 16 darab kerékpár szállítható, ezért a kerékpárhelyjegy váltása kötelező a kerékpárjegy mellé. A Kék Hullámmal érhetünk a leggyorsabban Balatonfüredre, az út 1 óra 52 perc Kelenföldről.



A Budapestről Tapolcáig közlekedő Tekergő gyorsvonatok csak a nagyobb forgalmú állomásokon és megállóhelyeken állnak meg. A vonatok nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsit is továbbítanak, amelyben 16-47 darab kerékpár elhelyezésére van lehetőség, emiatt kifejezetten ajánljuk a kerékpárral utazóknak. A Tekergő vonatok idén is gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe, a legkedvezőbb árú eljutást biztosítva a Balaton északi partjára.



Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Katica sebesvonatok közlekednek, melyek Székesfehérvár és Balatonfüred között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A légkondicionált és alacsonypadlós Desiro motorvonatok a babakocsival és utazók számára is kényelmesebb közlekedést biztosítanak. A Katicákon kerékpár csak korlátozott számban (4-12 db) szállítható kerékpárhelyjegy váltásával.



Vasárnaponként 16:20-kor Balatonfüredről Kelenföldön át Kőbánya-Kispestre Fecske elnevezésű sebesvonat közlekedik, hogy csökkenjen az utána induló Katica sebesvonat telítettsége.

Vonatközlekedés Budapest és a Balaton déli partja között

A korábbi években megismert Balaton, Tópart, Déli→parti és Siófoki Flirt vonatokkal ismét utazhatnak a Balaton déli partjára nyaralni indulók.



A Balaton expresszvonatok Budapest-Déli és Keszthely, a Tópart expresszvonatok Budapest-Déli és Nagykanizsa között két-kétóránként közlekednek, a tó partján Balatonszentgyörgyig közösen óránkénti eljutást biztosítva. A vonatok csak a jelentősebb állomásokon és megállóhelyeken állnak meg, a tavalyi évhez képest változás, hogy Lepsényben és Balatonberényben nem állnak meg.



A Balaton és Tópart expresszvonatokon a helyjegy váltása kötelező, így mindenkinek garantált ülőhelyet biztosítunk, a vonatokban külön gyorsvonati és InterCity szakasz közlekedik. A légkondicionált InterCity kocsikban komfortosabban lehet utazni, WiFi szolgáltatás és a legtöbb kocsiban konnektorok is rendelkezésre állnak. A helybiztosítási kötelezettség a kerékpárokra is vonatkozik, az expresszvonatokon limitált számban 8 bicikli szállítható - kerékpárjegy és kerékpárhelyjegy váltásával. A vonatok nagy népszerűségére való tekintettel javasoljuk az elővételi jegyváltást, illetve a Balaton expresszeken való utazást, melyek júliustól több InterCity kocsival közlekednek.



Új szolgáltatás idén a kétóránként közlekedő Balaton expresszekben az étkezőkocsik forgalomba állítása. A kínálatban néhány egyszerű főétel mellett hamburger, hot-dog és ropogtatnivalók is elérhetőek. Az étkezőkocsikban hűtött üdítőkkel, csapolt sörrel és más szeszesitalokkal várjuk a felfrissülni vágyókat, de egy reggeli kávé és sütemény elfogyasztására is van lehetőség.



Budapest-Déli és a Balaton déli partja között kétóránként Déli→Parti sebesvonatok közlekednek Fonyódig és Balatonszentgyörgyig, melyek a magyar tenger partján végállomásukig valamennyi állomáson és megállóhelyen megállnak. Ez a vonattípus a biciklis utasoknak ajánlott, mert a vonatok nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival (28 db) közlekednek.



A hétvégén közlekedő Siófoki FLIRT vonatok a Déli→Parti sebesvonatoknál gyorsabb és kényelmesebb eljutást biztosítanak a Balatonhoz utazóknak. A vonatok Siófokig csak Kelenföldön, Balatonaligán és Szabadifürdőn állnak meg. A többrészes motorvonatok Siófokon szétkapcsolódnak és külön folytatják útjukat: a vonatok első fele Balatonszemesig nem áll meg sehol, onnan viszont a végállomásáig (Balatonszentgyörgy vagy Fonyód) minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatok hátsó része Siófoktól Balatonszemesig közlekedik, ameddig mindenhol megáll. Visszaúton a vonatok közlekedése hasonló, a két vonatrészt Siófokon kapcsolják össze.



A légkondicionált, alacsonypadlós motorvonatokat kényelmesebben használhatják a babakocsival utazók vagy a kerekesszékes utasok is. A bicikliszállítás a vonatokon csak korlátozottan lehetséges, a kerékpárjegy mellé kerékpárhelyjegy váltása szükséges.

Siófokra és az Aranypartra a leggyorsabban a Siófoki FLIRT sebesvonatokkal lehet eljutni. A Kelenföld-Szabadifürdő szakaszon a menetidő mindössze 1 óra 11 perc.



Az élet éjszakánként sem áll meg, a déli parton az éjszakai vonatközlekedést idén is Bagolyvonatok biztosítják, melyek a szórakozási igényeknek megfelelően csütörtök estétől hétfő hajnalig éjszakánként közlekednek (egyes vonatok eltérő napokon). A vonatok kedvező eljutást biztosítanak Siófokról a többi Balaton parti település és Budapest felé. A Zamárdiban rendezett nagy fesztiválok alatt (Balaton Sound, Strand, B my Lake) a Bagolyvonatok idén minden éjszaka közlekednek, így a rendezvényekről biztonságos és kényelmes a hazajutás.

Közvetlen vonatok az ország több pontjáról a Balatonra

A korábbi évekhez hasonlóan idén is közvetlen vonatok közlekednek a nyaralók igényeinek megfelelően az ország több pontjáról a Balatonra. Ezek a vonatok jellemzően reggel indulnak végállomásukról, és délelőtt érkeznek a Balatonhoz, ahonnan délután visszaindulva estére érkeznek meg a végállomásukra. Az expresszvonatokon a helyjegy váltása kötelező, így mindenkinek garantált ülőhelyet biztosítunk.



Záhony, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok felől:

Északi partra: Záhony és Tapolca között idén is naponta közlekedik egy pár Tekergő gyorsvonat, mely az északi part fontosabb üdülőhelyein áll meg. A vonatra gyorsvonati pótjegy váltása kötelező. A vonatban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is lesz.



Déli partra: Záhony és Balatonszentgyörgy között naponta közlekedik az Aranypart expressz. A vonaton idén légkondicionált InterCity-kocsi is közlekedik, mely külön pótjegy váltásával vehető igénybe. A vonatban nagy befogadóképeségű bicikliszállító kocsi is közlekedik, amelybe a kerékpárhelyjegy váltása kötelező.



Miskolc, Füzesabony, Hatvan felől:

A Rákos-Hatvan vasútvonalon zajló pályafelújítás miatt terelt útvonalon biztosítunk közvetlen kapcsolatot Miskolc és a Balaton déli partja között, az Ezüstpart expressz minden nap közlekedik. A vonat Miskolcról a Hatvan-Jászberény-Cegléd-Kőbánya-Kispest-Székesfehérvár-Siófok útirányon át Balatonszentgyörgyig közlekedik. A vonatban idén légkondicionált InterCity-kocsi is közlekedik, mely külön pótjegy váltásával vehető igénybe. A vonaton nagy befogadóképeségű bicikliszállító kocsi is közlekedik, amelybe a kerékpárhelyjegy váltása kötelező.

Szeged, Kiskunfélegyháza, Cegléd felől

Szeged és Keszthely között az Aranyhíd expressz idén minden nap közlekedik, mely csak a nagyobb dél-alföldi városokban, illetve üdülőhelyeken áll meg a Balaton déli partján. A vonatban idén légkondicionált InterCity-kocsi is közlekedik, mely külön pótjegy váltásával vehető igénybe. A vonaton a biciklik szállítása korlátozott, kerékpárhelyjegy váltása kötelező.

Cegléd és Fonyód között a hétvégi napokon ezen felül egy pár sebesvonat közlekedik, mely gyorsvonati pótjegy váltása mellett vehető igénybe. Bicikli korlátozott számban, kerékpárhelyjegy váltásával szállítható a vonaton.

Győr, Pápa felől:

Győr és Keszthely között közvetlen eljutást kínál a nagyobb településeken megálló Tanúhegy expressz. A vonaton 4 bicikli szállítható, ezért a kerékpárhelyjegy váltása kötelező.



Szombathely felől:

Szombathely és a Balaton északi partja között Tapolcán át naponta közlekedik egy pár Kék Hullám sebesvonat, amelyben lesz légkondicionált InterCity kocsi is. A Kék Hullám vonatokon korlátozott számban, 16 darab bicikli szállítható, ezért a kerékpárhelyjegy váltása kötelező a kerékpárjegy mellé.



Szombathely és Keszthely között naponta két pár közvetlen vonat közlekedik. Az egyik vonatpár Keszthelyen át Balatonszentgyörgyön és Fonyódon át Kaposvárig/ Pécsig közlekedik, így a Balaton déli partja is kényelmesen elérhető.



Pécs felől:

Pécs és Tapolca között Kaposváron, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön és Keszthelyen át naponta közlekedik egy pár sebesvonat. Az idei évtől péntekenként még egy vonatpár közlekedik ezen az útvonalon, mely Pécsről kora délután indul. Vasárnaponként Fonyód és Pécs között egy kora este induló közvetlen sebesvonat is közlekedik.

Vonattal a Velencei-tóra

A Budapesttől 45 kilométerre található Velencei-tó gyorsan és kényelmesen megközelíthető vonattal. A Z30-as és a G43-as jelzésű elővárosi vonatok félóránként indulnak a Velencei-tó irányába, ezen felül egyes balatoni vonatok is megállnak a Velencei-tónál.

A Budapest-Déli és Székesfehérvár között közlekedő, óránként induló Z30-as zónázó vonatokkal a strandolók a Velencei-tó minden állomására eljuthatnak. A vonaton kerékpár csak korlátozott számban szállítható.

A G43-as gyorsított személyvonatok budapesti végállomása Kőbánya-Kispest, így Velence és Gárdony és Agárd Dél-Pest térségéből is közvetlenül elérhető. A vonaton kerékpár csak korlátozott számban szállítható.

Budapest-Déli és Siófok között hétvégi napokon egy "fürdős" vonatpár közlekedik, mely a Velencei-tó partján mindenhol megáll. A vonatpár 8:40-kor indul Budapest-Déliből, és 19:19-kor érkezik vissza, menetidejük Kelenföld és Velence között csupán 28 perc. A vonatban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi közlekedik, így kerékpáros utasainknak ezt a vonatot ajánljuk.

A Balaton északi partjára közlekedő Tekergő vonatok egységesen megállnak Velence megállóhelyen, így ezekkel a vonatokkal is lehetséges a tó elérése, illetve a kerékpárok szállítása.