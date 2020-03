Nálunk az egyik legdrágább Európában: mégis rengeteget vesznek a magyar autósok

Rengetegen vásárolják meg az interneten a pályamatricájukat, illetve az is kiderült, hogy melyik időszakban fogy a legtöbb pályamatrica Magyarországon. A magyar utak egyébként Európa legdrágábbjai között vannak.

Tavaly a nyaralószezonban adták el a legtöbb heti autópályamatricát a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónál. Ahogy a vállalat a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hogy a legtöbb heti pályamatrica tavaly augusztusban fogyott, több mint 1,33 millió darabot váltottak ki az autósok.

A görbéken látható, hogy a heti matricák igazi szezonja május és szeptember között van: júliusban és augusztusban millió fölé is csúszott a szám. Amúgy pedig 500-700 ezer körül fogynak a csúcsidőn kívül. A havi matrica is megy nyáron, vélhetően mert sokan a Velencei-tótól, Balatonról ingáznak

A éves matrica vesszőfutása már márciusban elkezdődik: nyilván, hiszen februárig kb. mindenki megveszi, aki akarja, utána pedig már nem éri meg ilyen pályakártyát váltani. Novemberben még mínuszra is fordult az éves tikett statisztikája: ketten vélhetően visszaváltották, töröltették a matricát. Hasonló a helyzet a magyeivel is, hiszen az is lejár év végén, akinek kell, az megveszi legkésőbb februárban.

Tarol a netes matrica



Az online és offline e-matrica vásárlások megoszlása kapcsán a NÚSZ csak a saját rendszerében történt értékesítésekről tudott tájékoztatást adni:

2018. évben a NÚSZ által értékesített e-matricák 34 százalékát, 2019-ben pedig 67 százalékát vásárolták online, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon az ügyfelek. Ugyanakkor mivel az e-matricák legnagyobb részét a viszonteladóinkon keresztül vásárolják az autósok, az általunk adott információ nem ad teljes képet arról, hogy az úthasználók összességében milyen arányban veszik online és offline az e-matricákat.

Ezzel együtt az értékesítési adatokból az is jól kivehető, hogy a teljes értékesítésben (NÚSZ ügyfélszolgálatok és saját értékesítőhelyek; NÚSZ ematrica.nemzetiutdij.hu oldala; Nemzeti Mobilfizetési Zrt.; egyéb viszonteladók, pl. benzinkutak) a NÚSZ saját internetes oldalán, amely az egyetlen olyan elektronikus felület, ahol kényelmi díj fizetése nélkül lehet e-matricát vásárolni, nőtt a legnagyobb arányban (39 százalékkal) az eladások darabszáma 2019-ben a megelőző évhez képest.

- jelentette ki a NÚSZ.

Elég drága

Egy tavalyi cikkben megnéztük, hogy mennyibe is kerül a magyar sztrádahasználat az európai országokhoz képest. Kiderült, hogy a hazai árak gyakorlatilag a legdrágábbak között vannak Európában:

