Nagy a baj az autósiskoláknál: 1-2 hónap és sokan lehúzzák a rolót

Komoly bajban vannak az autósiskolák és a gépjárművezető szakoktatók. Továbbra is fizetniük kell az adókat és a járulékokat, bevételük viszont nincs, mert a vizsgáztatás szünetel. Tartalékaik jellemzően néhány hónapra elegendőek.

A Katás adó fizetés alól minket nem mentettek fel, tehát adóznom kell, dolgoznom nem szabad. Az oktatójárművek adóját is be kell fizetni erre az időszakra. Így nagy anyagi veszteség ér. Ez a probléma nem csak engem érint, hanem azokat is akik bizonytalan ideig nem dolgozhatnak

- mondta az ATV-nek egy autósoktató. Nem egyedüli eset az övé: rengetek oktató és autósiskola is komoly bajba került, mivel a járvány miatt a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont március 19-től felfüggesztette a járművezetők vizsgáit.

A diákok ráadásul nem csak a bizonytalan vizsgaidőpontok vagy a fertőzésveszély miatt kénytelenek félbe hagyni a tanulást. Dekmár Tamás, a Dekmár Autósiskola tulajdonosa elmondta: mivel március 28-tól kijárási korlátozás van, csak az mehet ki az utcára, aki dolgozni vagy bevásárolni megy. Az oktató ugyan dolgozni menne, de a tanuló nem munkával töltené az idejét, tehát ő nem jöhetne el vezetni.

Nem csak a vállalkozás de az oktatójármű utáni járulékokat is be kell fizetniük. A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete levélben fordult a kormányhoz, amiben azt kérik, hogy a kedvezményeket terjesszék ki a járművezető-képzésre is.

Gyakorlatilag abszolút pozitív válaszokat kaptunk, és egyébként csak türelmet kérnek, és benne leszünk itt mi is a megoldásban, de ez eddig nem történt meg, úgyhogy a szakmában egyre nagyobb az elkeseredettség

- mondta a csatornának Huszti László elnök. Az érdekvédelmi egyesület elnöke szerint sem az oktatók, sem az iskolák többségének nincs akkora tartaléka, ami 1-2 hónapnál tovább elegendő lenne.

