Koronavírus: Kínában csökkent, nemzetközi szinten nőtt a megbetegedések száma

Jelentősen csökkent a napi új koronavírusos megbetegedések száma Kínában szerda éjfélig, de a hatóságok egyelőre nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját az országban. Viszont meghalt a Diamond Princess brit üdülőhajó 2 japán, az új típusú koronavírussal megfertőződött utasa, Dél-Koreában 31-gyel nőtt a kórban szenvedők száma - közölték pénteken helyi kormányzati források. Magyarországon a legkisebb gyanú esetén elrendelik a kórházi karantént.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön közölt adatai szerint Kína szárazföldi részén szerda éjfélig 394 új fertőzöttet diagnosztizáltak. A napi új esetek száma január 29-e óta először esett ezer alá, és január 23-a óta a legalacsonyabb. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 74 576-ra emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 114 halálozással immár 2118 életet követelt a járvány.

A napi új fertőzöttek száma országos szinten immár harmadik napja csökken, míg a gyógyult esetek száma második napja haladta meg az egy nap leforgása alatt diagnosztizált új fertőzöttekét. A vírus gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományon kívül pedig tizenhatodik napja fokozatosan mérséklődik a napi új megbetegedések száma - csütörtökön 45 új esetről számoltak be a csaknem egy hónapja lezárt tartományon kívülről.

A drasztikus visszaesésben azonban közrejátszik, hogy Hupej tartományban szerdán ismét megváltoztatták a diagnózisra vonatkozó kritériumokat. A bizottság arról számolt be, hogy eredetileg 628 új esetet regisztráltak a tartományban, de az új előírásoknak megfelelően a végleges adatból levonták azoknak a pácienseknek a számát, akiknél csupán klinikai diagnosztika - például mellkasi röntgen - alapján állapították meg a fertőzést.

A diagnózisra vonatkozó kritériumokat múlt csütörtökön bővítették ki úgy, hogy a klinikai diagnózis alapján fertőzöttnek nyilvánított páciensek számát is hozzáadták azokéhoz, akiknek az esetében a teszt már egyértelműen kimutatta a vírus jelenlétét. Csütörtöktől ismét csak a hagyományos vírusteszt alapján állapítják meg a fertőzöttek számát.

Szerda éjfélig a gyógyultak száma 16 ezer fölé emelkedett Kínában.

Vang Csen, a Kínai Orvostudományi Akadémia elnöke azonban a csökkenő adatok ellenére szerdán a CCTV kínai hírcsatornának úgy nyilatkozott: a világnak fel kell készülnie arra az eshetőségre, hogy az új típusú koronavírus - amelyet hivatalosan Covid-19-nek neveznek - az influenzához hasonlóan hosszú távon is szedhet áldozatokat.

Diamond Princess

Az üdülőhajó két utasa, egy 87 éves férfi és egy 84 éves nő azt követően halt meg, hogy kórházba szállították őket - számolt be az NHK japán közszolgálati televízió kormányforrásokat idézve. Ezzel háromra emelkedett a Kínából kiindult járványban elhunytak száma Japánban. A két utas egy nappal azután halt meg, hogy a kéthetes jokohamai karantén lejárta után hatóságok megkezdték az utasok elengedését.

Csütörtökön bejelentették azt is, hogy egy japán járványügyi szakértő eltávolította a világhálóról azokat a videókat, amelyben bírálta a Diamond Princessen tapasztalt állapotokat. Ivata Kentaro, a Kobe Egyetemi Kórház orvosprofesszora bocsánatot kért azért, mert angol és japán nyelvű, több százezres nézettségű videói zavart keltettek. Ivata maga is járt a hajón kedden, ahol azt tapasztalta, hogy nem volt elkülönített, a fertőzöttek számára létesített zóna, illetve a nem fertőzöttek számára fenntartott övezet. Az orvos kaotikusnak nevezte a helyzetet. A videók megjelenését követően Kató Kaconobu japán egészségügyi miniszter és Szuga Josihide, a kormány főtitkára és szóvivője elutasította a professzorkritikáját. Kiderült az is, hogy Ivatát ugyan felengedték a hajóra, de aztán elküldték, mert nem azt tette, ami a feladata lett volna.

Dél-Korea

Dél-Koreában bejelentették, hogy 31-gyel megemelkedett a koronavírus-járványban fertőzöttek száma, amely így elérte a 82-t. Az elmúlt napokban a legtöbben az ország délkeleti részén fekvő Tegu városában betegedtek meg. Ez Dél-Korea negyedik legnépesebb városa, és 22 víruskezelő központjába további 24 orvost vezényeltek át. A hatóságok továbbra is sárga szinten, a harmadik legmagasabban tartják a járványkészültséget, és a lakosságot arra kérték, hogy lehetőleg maradjanak otthon, kerüljék a nyilvános helyeket. Továbbra sem világos, hogy az országba hogyan jutott be a fertőzés.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Kínában több mint 74 ezer megbetegedést regisztráltak a hatóságok, a legtöbb fertőzést a járvány gócpontja környékéről jelentették. A halálos áldozatok száma a legfrissebb adatok szerint 2118. Kínán kívül is több mint 20 országban felütötte a fejét a koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezekben - beleértve az üdülőhajókat is - már közel ezer embert betegedett meg. A szárazföldi Kínán kívül nyolcan haltak meg a betegségben.

Magyarország

Magyarországon a koronavírus-fertőzés legkisebb gyanúja esetén is elrendelik a kórházi karantént - emelte ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Hozzátette: nem elegendő, ha valaki otthon marad, orvosi, egészségügyi ellenőrzés alatt kell lennie, és olyan épületben, ahol senki sem látogathatja.

Elmondta: Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező embereknél. Kérdésre válaszolva azt mondta: indokoltnak tartaná, hogy a Japánban kikötött óceánjáró utasai karanténba kerüljenek, különösen azért, mert - mint kiderült - vannak tünetmentes vírushordozók is.

A főorvos szerint bár két napja csökken az újonnan megfertőzöttek száma, újabb országok jelentenek eseteket, így még nem "lélegezhet fel" a világ, hogy nem lesz világjárvány. Már több ezer esetet elemeztek Kínában, és ezek alapján egyre inkább látszik, hogy a gyermekekre nem, inkább az idősebbekre veszélyes a betegség. Szlávik János ismertette: az optimisták szerint április-májusban kifullad a járvány, a kicsit pesszimisták szerint júniusig, a pesszimisták szerint egész nyáron lesz még koronavírus okozta megbetegedés.

Címlapkép: Getty Images