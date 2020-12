Koronavírus: a világ egyik fele szigorít, a másik lazít karácsonykor

Oroszországban új csúcsra ugrott a járvány, Ukrajnában is tovább nő a fertőzöttek száma és szigorít Németország is. Azonban Csehországban például működtek a bevezetett korlátozások. Az olaszok - hiába javul a járványhelyzet - karácsonyra még szigorítanak is. Az, hogy Magyarország mit lép, arról a jövő heti kormányülésen születik majd várhatóan döntés.

Új csúcson a járvány Oroszországban

Oroszországban csütörtökön - december 3-án - a Covid-19 járvány kezdete óta először emelkedett 28 ezer fölé az újonnan kimutatott fertőzések száma. Az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 28 145-tel emelkedett. Az aktív esetek száma 474 088, a halálos áldozatoké 554-gyel 41 607-re nőtt.

Moszkvában pénteken megkezdődik a koronavírus elleni tömeges védőoltás beadása, amelyre aznaptól lehet online feliratkozni - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtöki blogbejegyzésében. Az oltásra való jelentkezés lehetőségét a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók előtt nyitották meg - függetlenül attól, hogy ki az őket alkalmazó intézmény tulajdonosa -, valamint a szociális munkások előtt. A polgármester ígérete szerint a hatóságok hamarosan tovább bővítik majd a listát.

Olaszország szigorít karácsonykor

Az olasz kormány csütörtökre virradóra meghozott döntése értelmében az országon belüli mozgás még szigorúbb korlátozásával igyekeznek megakadályozni a nagyobb számú családi találkozásokat és tömörüléseket az ünnepek időszakában a koronavírus-járvány miatt. Az erről szóló rendelet pénteken lép életbe. December 21. és vízkereszt ünnepe, január 6. között tilos lesz az egyik tartományból a másikba való átutazás, kivéve ha ez engedélyezett munkavégzés vagy súlyos egészségi indok miatt szükséges. A tiltás a kevéssé járványveszélyes, vagyis sárga színű térségek közötti mozgásra is vonatkozik. A tilalom érvényes a más régiókban található telkekre, nyaralókba, rokonok otthonába történő utazásra is. December 25-én és 26-án, valamint január elsején a városok, települések közötti mozgás is tiltott, ami azt jelenti, hogy például Rómából nem lehet az egyik közeli városba sem átmenni se gépkocsival, se vonattal. Az ellenőrzéseket, ahogyan eddig is, a sztrádakapuknál, a vasútállomásokon végzik, valamint hatósági felszólításra köztéren is igazolni kell a tartományon, városon kívüli mozgást. Az ünnepek alatti családi találkozók nem számítanak elfogadott indoknak. Kivételt jelent viszont, ha egy-egy családtag egyedül élő idős rokonnal tölti az ünnepnapokat segítségnyújtással. A tartományok reményeivel ellentétben a kormány nem enyhítette a november elején bevezetett korlátozásokat. Olaszország egészét nem alakították át sárga, vagyis kevéssé veszélyes övezetté. A sajtónak kiadott "majdnem végleges" vázlat szerint este tíz órától hajnali ötig tartó országos kijárási tilalom is érvényben marad, még az ünnepek alatt is. Ez többek között azt jelenti, hogy december 24-én a késő esti és éjféli misék elmaradnak, az olasz püspöki kar (Cei) korábbi bejelentése szerint a szertartásokat korábbi időpontra teszik át. A legutóbbi, szerda esti adatok szerint a több mint egy hónapig érvényes korlátozásokkal a felére sikerült csökkenteni a naponta szűrt koronavírus-fertőzöttek számát a november eleji majdnem negyvenezerről. A halottak száma azonban továbbra is magas, egy nap alatt 684 beteg halt meg. Ukrajnában még mindig romlik a helyzet Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csütörtökre megint csaknem 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter rámutatott, hogy a fertőzés terjedésének dinamikája némileg lassabb most, mint az előző héten volt, és szerinte ez az úgynevezett hétvégi karantén eredménye. A decemberre már megszüntetett szabályozás november utolsó három hétvégéjén volt érvényben, szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon és a közösségi közlekedéseken kívül semmi sem működhetett. Sajtóértesülések szerint a vezetés fontolgatja a jelenlegi korlátozások további szigorításnak bevezetését január 2-23. között, teljes zárlatban azonban nem gondolkodnak. Ez az egyik munkahipotézis, amely mellett az a fő érv szól, hogy januárban amúgy is jelentősen visszaesik az üzleti aktivitás. Egy korábban nyilvánosságra került elképzelés szerint a szigorításokat hamarabb, már december utolsó napjaiban bevezetheti a kormányzat.

Romániában csökken a fertőzöttek száma Romániában százezer alá csökkent csütörtökön a nyilvántartott aktív koronavírusos fertőzöttek száma, több erdélyi városban feloldották a vesztegzárat. Az utóbbi napon 7661 újabb fertőzést diagnosztizáltak, ami alig haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A napi esetszám csaknem egy hete kisebb a gyógyultnak nyilvánított fertőzöttekénél, de a statisztikákban megfigyelhető enyhe javulás még nem érezteti hatását a kórházakra nehezedő nyomás szintjén. A Covid-kórházak intenzív terápiáin továbbra is 1252 súlyos esetet ápolnak, és az enyhe csökkenés leginkább az utóbbi napon elhunytak újabb rekordot döntő számával áll összefüggésben, szerdán ugyanis újabb 211 halálesetet jelentettek. Médiabeszámolók szerint a hideg idő és a berendezések túlterhelése miatt több helyen csődöt mondtak a konténerekben és sátrakban kialakított mobilkórházak fűtőberendezései, és így fűtetlen sátrakban várakoznak órákon keresztül a tesztelésre váró, vagy már igazolt koronavírus-fertőzöttek. Csütörtöktől több erdélyi városban feloldották a két vagy három hete bevezetett vesztegzárat. Szatmárnémetiben 7,4-ről 6,5 ezrelékre, Besztercén 9-ről 5 ezrelék alá, Nagybányán 6,5-ről 3,97 ezrelékre csökkent az utolsó 14 napon diagnosztizált fertőzötteknek a város lakosságához viszonyított aránya. A helyi hatóságok Szamosújváron, Zilahon, Szilágycsehen sem hosszabbították meg a karantént. Románia 41 megyéje közül a székelyföldi Hargita megyében sikerült a legjobban lefékezni a járvány terjedését: az utóbbi két hétben diagnosztizált újabb esetek száma a lakosság 1,17 ezrelékét teszi ki. Csehországban működtek a lezárások Jelentős mértékben visszatért az élet a normális kerékvágásba Csehországban, miután csütörtökön életbe lépett a kormány korábbi döntése a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítésére. Csütörtökön több mint egy hónapos kényszerszünet után bizonyos korlátozásokkal kinyitottak az üzletek, a vendéglők, a szállodák, és újra működnek a szolgáltatások is. Az üzletek látogatóinak számát úgy korlátozták, hogy 15 négyzetméterre jusson egy vásárló. A vendéglők a teljes férőhelyük felét használhatják, és négy személyre van korlátozva az egy asztalnál ülők száma. A nagy bevásárlóközpontokban lévő vendéglátóipari egységek azonban továbbra is zárva maradtak, ételt csak elvitelre adhatnak ki. Helyi médiajelentések szerint a lakosság országszerte már a délelőtti órákban megrohamozta az üzleteket, a szolgáltatásokat, és általános a várakozás, hogy a karácsonyi vásárlási láz a következő napokban tovább fokozódik. A Cseh Orvosi Kamara és több neves járványügyi szakember ellenezte az óvintézkedések enyhítését, szerintük ez a járvány újabb felélénküléséhez és terjedéséhez fog vezetni az ünnepek után. Meghosszabbítják a korlátozásokat Németországban

Meghosszabbítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat Németországban január 10-ig - jelentették be szerdán Berlinben. Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy járványhelyzet reméltnél lassabb javulása miatt január 10-ig "alapvetően minden úgy marad, ahogyan most van". Így továbbra is csaknem teljesen szünetel az idegenforgalom, a vendéglátás, a kulturális élet intézményrendszere és a szabadidő eltöltésére szakosodott egyéb szolgáltatások sora. Az oktatás, a kereskedelem és az ipar viszont továbbra is működik. A korlátozások legfőbb célja az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése feletti ellenőrzés visszaszerzése. Ehhez 50 alá kell szorítani az utóbbi hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra jutó számát. Ez az érték ugyan csökkent az utóbbi hetekben, de így is csaknem 140-en áll. Az országos átlag ugyan jelentős térségi eltéréseket takar, északon és több nyugati tartományban már javul a helyzet, de több keleti tartományban robbanásszerűen emelkedik a fertőzöttek száma - fejtette ki a kancellár, kiemelve, hogy mindent egybevetve "nagyon messze vagyunk a céltól". Markus Söder bajor kormányfő, az MPK soros alelnöke jelezte: elképzelhetőnek tartja, hogy még tovább kell majd szigorítani a korlátozásokon. Szükség esetén inkább rövidebb időre szóló, de "következetes" intézkedéseket kell tenni, mint hosszabb időre "félig következetes" szabályokat bevezetni - mondta. A legfőbb szigorítást az jelenti, hogy két háztartás tagjai közül a korábbi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket. Ezt a szabályt a tervek szerint az ünnepekre - december 23-tól 31-ig - enyhítik, így ismét tízen tölthetik majd együtt az időt. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 17 270 ember szervezetében mutatták ki a vírust. Ez csaknem tízszázalékos csökkenés az egy héttel korábbi 18 633-hoz képest. Ugyanakkor a SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben minden korábbinál több, 487 halálesetet regisztráltak egy nap alatt.

