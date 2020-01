Itt a 10-es toplista: ezek a legbiztonságosabb autók ma a piacon

Nem feltétlenül az autó árcédulája határozza meg azt, hogy mennyire biztonságos a jármű: erre a legjobb példa a Magyarországon gyártott Mercedes CLA, amelyet egy friss összesítésben 2019 legbiztonságosabb modelljének választottak. A Kecskeméten készüló kocsi jóval drágább vetélytársakat is maga mögé utasított.

Minden autógyártó törekszik az ötcsillagos értékelésre az Euro NCAP töréstesztjén, hiszen a biztonság mellett komoly marketingértékkel is bír a maximális értékelés - amit egyébként elég sok modellnek sikerül is elérnie. 2019-ben 48 tesztelt autóból 38 érte el a legmagasabb minősítést a törésteszteken. Ugyanakkor az ADAC megjegyzi, hogy nem minden ötcsillagos modell egyformán biztonságos: a német autóklub emlékeztet, hogy különféle kategóriákban értékelik ki a járműveket, ezekből tevődik össze a végső pontszám - tehát érdemes lehet részletesen megvizsgálni az Euro NCAP értékeléseit, ha autóvásárlás előtt állunk.

A szervezet négy szempont alapján pontozza a törésteszteken a gépjárműveket:

utasvédelem

a gyerekek biztonsága

a gyalogosok védelme

az aktív biztonsági berendezések.

Ezek alapján az ADAC saját rangsort készített a tavalyi teszteredményekről, amely a fenti kategóriákban elért pontszámok alapján rangsorolja a járműveket, nem csak az elért csillagok alapján. Így szerintük még pontosabb képet lehet kapni arról, hogy mely modellek a legbiztonságosabbak.

Az eredmény pedig kitűnő bizonyítéka annak, hogy a biztonság nem vételár kérdése: ugyanis a toplistát nem egy méregdrága luxusautó vezeti, hanem a Mercedes CLA-osztály, amit nem mellesleg Kecskeméten gyártanak és itthon kevesebb mint 8 millió forintért elérhető. Lássuk videón is, hogyan vágták a falhoz az első helyezett modellt:

A magyar Mercedes 89,8 százalékos eredményt ért el az összesítésben, második lett a Z4-es BMW 89,6 százalékkal, a harmadik pedig a Tesla Model 3-as 89,2 százalékkal. A TOP10-be belefért még az új Skoda Scala, és a Mazda is delegált két modellt, a 3-ast és a CX-30-ast. A BMW is két autóval képviselteti magát, a Z4 mellett a 3-as is szerepel a listán, a Tesla pedig a Model X-el a 6. helyre is odaért. Ezek mellett ott van a toplistán a Volkswagen kisterepjárója a T-Cross, valamint a Subaru Forester is. Íme a rangsor:

1. Mercedes CLA - 89,8%

2. BMW Z4 - 89,6%

3. Tesla Model 3 - 89,2%



4. BMW 3-as - 88,8%

5. Subaru Forester - 88,6%



6. Tesla Model X - 88,6%

7. Mazda CX-30 - 88,2%

8. VW T-Cross - 88,2%

9. Skoda Scala - 87,6%

10. Mazda 3 - 87,4%

És ha már említettük az árcédulát: a második helyezett Z4-es alapára bő 4 millió forinttal több, mint a CLA-é (12,8 millióról indul), Tesla Model 3-at pedig legalább 17,3 millióért lehet kapni itthon a beszállítókról. A 3-as BMW alapára 11,6 millió forint, az ötödik Forestert is legkevesebb 12 millió forinttól lehet hazavinni újonnan. A hatodik Model X a tízes toplista legdrágább darabja, kb. 34,3 millió forinttól lehet beszerezni különösebb extrák nélkül, a hetedik Mazda CX-30 pedig 7,6 millióról indul, a 3-as 600 ezerrel kevesebb, de a VW T-Cross még ennél is olcsóbb, annak az alapára 5,9 millió forint, amivel még mindig nem ez kerül a legkevesebbe a listán. Ugyanis a legolcsóbb a kilencedik helyezett Skoda Scala, amit már 5,4 millió forintért meg lehet venni. Mutatjuk a videót is a legolcsóbb TOP10-es modell töréstesztjéről:

Az ADAC emlékeztet arra is, hogy hamarosan még a mostaniaknál is biztonságosabb gépjárművek fogják róni az utakat, hiszen 2022 nyarától egy EU-rendelet értelmében kötelező lesz többek között az abroncsnyomás-szabályozó rendszer, az intelligens sebesség asszisztens, a sávelhagyás figyelmeztető és a fáradtságot figyelő rendszer is az új modellekben.