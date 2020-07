Hoppá! Végre valami jó hír is érkezett a turizmusról, erre indultak rá a magyarok

A júniusi adatok azt mutatják, hogy dinamikus ütemben emelkedik a vendégéjszakák száma az országban, 500 ezer vendég csaknem másfél millió vendégéjszakát töltött el hazai szálláshelyeken - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója legfrissebb podcastjában.

Megjegyezte, a korábbi adatokhoz képest sokan hiányoznak még, de az látszik, hogy az egy hónappal korábbihoz viszonyítva ötször annyi turistát számoltak, főleg vidéken, és szépen alakulnak a júliusi foglalások is. Hozzátette, a turisták az elmúlt egy hónapban alapvetően a Balatont keresték fel, a külföldi vendégek száma is jelentősen megnőtt. A budapesti repülőtér adatai szerint átlagosan, június vége felé már 70 gép szállt le- és fel egy napon, előfordult, hogy egy gépen száznál is több utas volt, a gépek töltöttsége folyamatosan növekszik.

Guller Zoltán beszélt arról, hogy a belföldi turizmust segítő Széchenyi Pihenő Kártya (Szép-kártya) adóterhét a kormány csökkentette, aminek hatására nőtt a feltöltés. Az első hat hónapban a Szép-kártyákra feltöltött összeg több mint 154 milliárd forintot tett ki, és jó esély van arra, hogy több mint 300 milliárd forint legyen rajtuk az idén.

A vezérigazgató elmondta, az első hat hónapban több mint 90 milliárdot használtak fel a Széchenyi Pihenő Kártyákról, ez 20 százalékkal több az előző év első hat hónapjában felhasznált összegnél. Az országban mintegy 2 millió Szép-kártya birtokos van, az első félévben alapvetően éttermekben, munkahelyi étkezdékben használták a Szép-kártyákat, több mint 71 milliárd forintot költöttek erre a célra, 11 milliárd forintot szálláshelyeken, 8 milliárd forintot szabadidős szolgáltatásokra fordítottak.

A Széchenyi Pihenő Kártyákon 2020. június végéig az idei feltöltésekkel és a korábbi maradványokkal több mint 162 milliárd forint elköltendő összeg van - ismertette. Guller Zoltán hangsúlyozta, hogy el kell fogadni az emberi élet védelmében a korlátozásokat. Az augusztus 20-ai tűzijáték elmaradásával kapcsolatban azt mondta, a rakétákat megvették, ezek megvárják a következő évet, amikor a remények szerint lesz tűzijáték.

Címlapkép: Getty Images