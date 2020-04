Ezzel nemcsak spórolsz, de a fertőzésveszély is kisebb: 4500 magyar már döntött

A 100 forintos havidíjért megvásárolható MOL Bubi bérlet bevezetése, március 16-a óta több mint 37 ezer alkalommal utaztak a budapesti közbringákkal, mintegy 60 százalékuk a rendszer új felhasználója. Mialatt a fővárosi közösségi közlekedés hagyományos járművein az utasszám körülbelül a tizedére esett vissza, sokan választják alternatívaként, illetve a "hagyományos" közösségi közlekedés kiegészítéseként az egészségünk megőrzéséhez hozzájáruló, az immunrendszer erősítését is szolgáló biciklizést.

Karácsony Gergely főpolgármester március 14-i bejelentése nyomán a BKK március 16-a óta 100 forintos havidíjért teszi lehetővé a MOL Bubi közbringarendszer használatát, ezzel párhuzamosan bevezette a személyes ügyintézés mellőzését lehetővé tevő online regisztrációt és szerződéskötést is. A fejlesztésekkel a BKK azokat az állampolgárokat támogatja, akik a járványveszély idején szeretnék elkerülni a tömeget, és rövidebb távú utazásaikhoz az egészséges életmódot támogató biciklizést választják alternatívaként.

A 100 forintos MOL Bubi és az online regisztráció bevezetése óta a közbringarendszer közel 4500 új ügyfelet tudhat magáénak. Március 16-a óta több mint 37 ezer alkalommal vették fel a 157 fővárosi gyűjtőállomáson a 2071 bringa valamelyikét. Az elmúlt évek azonos időszakát tekintve az utazások száma a tavalyi és a tavalyelőtti adatokat is mintegy 20 százalékkal felülmúlja. A növekedés mértékét érdemes összehasonlítani azzal az adattal, hogy a járványveszély óta a "hagyományos" közösségi közlekedési járművek utasszáma - a kormányzati intézkedéseknek, a bevezetett kijárási korlátozásnak, az iskolabezárásoknak és a rengeteg fővárosi cégnél elrendelt home office munkavégzésének köszönhetően - a tizedére esett vissza.

A felhasználók továbbra is elsősorban rövidebb utazásokra használják a közbringákat. A március 16. óta regisztrált 37 ezer utazás során több mint 23 ezerszer valamelyik új felhasználó pattant bringára.

A BKK a felhasználók számának további növekedésére számít a járványügyi veszélyhelyzet feloldása utáni időszakra halasztott fejlesztések hatására, amelyekkel kapcsolatban Dr. Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója korábban elmondta:

A 100 forintos havidíj és az online regisztráció egy jelentős fejlesztés és nagyon örülünk, hogy ezek villámgyors bevezetésével is hozzá tudunk járulni az aktív közlekedési módok használatához azok számára, akiknek a MOL Bubi alternatívát jelent. Ami a jövőt illeti: új árazási politikát, kedvezményeket tervezünk bevezetni és foglalkozunk azzal is, hogyan lehetne javítani a bringázás felhasználói élményén. A járványhelyzet feloldásával a most bevezetett 100 forintosnál ugyan magasabb, de a korábbinál jóval kedvezőbb tarifával működhet majd a közbringarendszer.

A járványveszély idején különösen ajánlott az aktív közlekedési módok használata, hiszen a mozgás hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek kialakulási kockázatának csökkentéséhez, az immunrendszer erősítéséhez és a mentális egészség megőrzéséhez. A járványveszély idején a közbringák használatát körültekintéssel ajánljuk. A bringákat és a gyűjtőállomásokat is a szokásosnál sűrűbben fertőtlenítjük, azonban ahhoz, hogy az ügyfelek továbbra is egészséggel használják a bicikliket, érdemes figyelembe venni néhány tanácsot:

Fertőtlenítse a kezét, mielőtt útnak indul és akkor is, amikor visszaadta a kerékpárt.

Ha az időjárás nem is indokolja, húzzon fel kesztyűt.

Gondoljon arra is, aki Ön után használja a bringát, és ha visszahelyezte a gyűjtőállomáson, fertőtlenítse a markolatot.

A MOL Bubi, Budapest közbringarendszerének kiterjedt hálózatáról, a 100 forintos havidíjról, az online regisztrációról, és a jegy-, bérletvásárlásról a MOL Bubi honlapján (www.molbubi.hu) lehet tájékozódni.