Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: így maradhatsz otthon egy hét szabival 16 napot

Minden évben érdemes már rögtön az év elején lecsapni a legjobb naptári napokra a szabadságkivételeket illetően. Ez alatt most kifejezetten a hosszú, négynapos hétvég bevonását értjük, amikkel durván felturbózhatjuk a munkahelytől távol töltött napjaink számát úgy, hogy nem kell elégetnünk a drága szabadnapjainkat. És bár a 2020-as év nem bővelkedik sok hosszú hétvégében, nyáron és télen igazán nagyot lehet húzni egy jól ütemezett szabadsággal. A nagy melegben 3 kivett szabival 9-et maradhatunk otthon egyhuzamban, míg télen 7 nap szabival 16 napon át élvezhetjük otthonunk kényelmét az év végén. Nem is olyan rossz!

Megvolt a kijózanodás, beléptünk az új évtizedbe, és ma már bizony munka van. Öröm az ürümben, hogy a magyarság jó szokásához híven bizony idén is lesznek négynapos hosszú hétvégék, igaz, kevesebb, mint amennyit az elmúlt években megszokhattunk. Ezzel párhuzamosan persze azt is megkell jegyezni, hogy ha kevesebb a bedolgozott szabadnap, akkor kevesebb a szombati munkanap is. Ez meg azért csak jó.

Na, de lényeg a lényeg, ha még kicsit álmosan is, de ha már az ember benn ül éppen a munkahelyén, és az ünnepi időszakban volt némi ideje körvonalaznia az idei nyaralásra szőtt terveit, akkor érdemes lehet még ma lecsapni a hosszúhétvégét körülölelő napokra. Ezekért ugyanis az idő előrehaladtával igencsak nagy verseny dúlhat majd a kollégák között, nem árt tehát őket beelőzni. Mutatjuk is, hogyan lehet a legjobb járni 2020-ban (!) a szabikkal.

Kétszer lehet nagyot húzni

Ahogy a bevezetőben írtuk idén csupán két négynapos hosszúhétvége lesz, és abból az egyik a karácsony. A másik viszont éppen nyárra, a szabadságolások dömpingidőszakára esik. Augusztus 20-a ugyanis csütörtöki nap lesz, és egy bedolgozott szombatért cserébe megkapjuk a 21-e pénteket, amit értelemszerűen egy szombat, vasárnap követ. Ha tehát már most lépünk, akkor

3 szabadnap kivételével 9 napot pihenhetünk egyhuzamban.

Mindehhez csupán az augusztus 17, 18, 19-et kell kiikszelnünk szabinak, és a többi már megy magától. Nyílván erre az időszakra hosszabb pihenőt is betervezhetünk, hiszen ha kivennénk még az 24-26-ot, akkor 6 nap szabival voltaképpen 12 napot pihenhetünk, de persze ebbe már a sima hétvégék is benne vannak. Azt persze nem szabad elfelejteni augusztus 29-e munkanap, tehát a 20-át követő héten bizony egy hatnapos munkahéttel kell számolni.

Ugyancsak nagyot lehet húzni 2020. végével is, persze ilyenkor nagy lehet a hajtás attól függően, hogy ki, milyen ágazatban dolgozik. Ennek ellenére érdemes próbálkozni, ugyanis 24-25 csütörtök, péntekre esik, sőt, január elseje az azt követő péntekre, ami ugye piros betűs ünnepnap egy szombattal és vasárnappal a nyakán. Mindez azt jelenti, hogy

7 decemberi szabadnap kivételével 16 napot maradhatunk otthon egyhuzamban.

Persze ez az időmennyiség már a hétvégéket is tartalmazza, de akkor is, ha valaki kiveszi a december 21, 22, 23, 28, 29, 30, 30-es több mint dupla annyi időt maradhat otthon egyhuzamban, mint a kivett szabadnapok száma.

Aki a kicsit nem becsüli...

Ezen felül is lesznek még persze lehetőségek, és egy-egy hosszú hétvégére bárki tervezhet rá plusz napokat, de azokkal maximum csak egy bónusz napot nyerhet. Lássuk is a teljes listát, a 2020-as hosszú hétvégékről:

április 10-13. (péntek - hétfő)

május 1-3. (péntek - vasárnap)

május 30.-június 1. (szombat- hétfő)

augusztus 20-23.(csütörtök - vasárnap)

október 23-25. (péntek - vasárnap)

december 24-26. (csütörtök- vasárnap)

Az év legnagyobb érvágása talán, hogy november 1-e hétvégére esik, így nem igazán lehet összekötni az október 23-i hosszú hétvégével, és most ez utóbbi is csak háromnapos. Ráadásul a március 15. is vasárnapra esik, úgyhogy azzal sem tudunk mit kezdeni.

Címlapkép: Getty Images