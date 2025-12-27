Brutális hidegfront éri el hazánkat hamarosan: az érzékenyek nagyon megsínylik majd

Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.

A mai nap még ideális időjárási körülményeket biztosít a kültéri tevékenységekhez, különösen a frontérzékenyek számára. A reggeli ködfoltok feloszlása után országszerte gyengén vagy közepesen felhős égbolt várható, csapadék pedig nem valószínű a nap folyamán.

A meteorológiai előrejelzések szerint napközben nyugodt, frontmentes időszak következik, bár a reggeli fagyok és a helyenként megélénkülő nyugati, északnyugati szél csökkentheti a hőérzetet. A jó levegőminőség és a napsütés azonban ellensúlyozza ezeket a hatásokat - írja a met.hu.

Az időjárás-érzékeny személyeknek érdemes kihasználniuk a mai kedvező körülményeket, mivel estétől észak felől markáns hidegfront érkezik, amely már erős széllökésekkel jelentkezhet. A met.hu tájékoztatása szerint a frontális felhőzet az esti, késő esti órákban éri el az országot.

Az anticiklonális, frontmentes, de hideg időjárás ellenére napközben is előfordulhatnak egészségügyi panaszok, mint a kiugró vérnyomás, szívelégtelenség vagy görcsös fejfájás, bár ezek enyhébb formában jelentkezhetnek.

A meteoklinika.hu figyelmeztetése szerint a késő délutáni, esti óráktól kezdve a frontérzékeny emberek már határozottan megérezhetik az észak felől érkező hidegfront erősödő hatásait.

Vasárnapra felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, miközben az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A csapadék valószínűsége továbbra is alacsony marad.