A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Brutális hidegfront éri el hazánkat hamarosan: az érzékenyek nagyon megsínylik majd
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A mai nap még ideális időjárási körülményeket biztosít a kültéri tevékenységekhez, különösen a frontérzékenyek számára. A reggeli ködfoltok feloszlása után országszerte gyengén vagy közepesen felhős égbolt várható, csapadék pedig nem valószínű a nap folyamán.
A meteorológiai előrejelzések szerint napközben nyugodt, frontmentes időszak következik, bár a reggeli fagyok és a helyenként megélénkülő nyugati, északnyugati szél csökkentheti a hőérzetet. A jó levegőminőség és a napsütés azonban ellensúlyozza ezeket a hatásokat - írja a met.hu.
Az időjárás-érzékeny személyeknek érdemes kihasználniuk a mai kedvező körülményeket, mivel estétől észak felől markáns hidegfront érkezik, amely már erős széllökésekkel jelentkezhet. A met.hu tájékoztatása szerint a frontális felhőzet az esti, késő esti órákban éri el az országot.
Az anticiklonális, frontmentes, de hideg időjárás ellenére napközben is előfordulhatnak egészségügyi panaszok, mint a kiugró vérnyomás, szívelégtelenség vagy görcsös fejfájás, bár ezek enyhébb formában jelentkezhetnek.
A meteoklinika.hu figyelmeztetése szerint a késő délutáni, esti óráktól kezdve a frontérzékeny emberek már határozottan megérezhetik az észak felől érkező hidegfront erősödő hatásait.
Vasárnapra felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, miközben az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A csapadék valószínűsége továbbra is alacsony marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
A Pénzcentrum 2025. december 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
A Pénzcentrum 2025. december 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
