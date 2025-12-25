Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 25.

Névnap

Karácsony, Eugénia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389 Ft

CHF: 418.99 Ft

GBP: 446.01 Ft

USD: 330.1 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 24.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 9, 11, 18, 24, 29, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 101 db

5-ös találat: 3187 db

4-es találat: 35026 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.

2025.12.27: Éjszaka zúzmarás köd, rétegfelhőzet képződhet, mely kisebb körzetekben napközben is megmaradhat. Másutt napos idő valószínű. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten megélénkül az északi szél. A minimum-hőmérséklet -8, -1, a maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!