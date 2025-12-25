Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 25.)
Névnap
Karácsony, Eugénia
Friss hírek
- Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
- Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
- Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában
- Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
- Vigyázz, mit posztolsz karácsonykor: a NAV résen van - Ilyen borítékot küldhetnek és abban nem pénz lesz
- Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is
Deviza árfolyam
EUR: 389 Ft
CHF: 418.99 Ft
GBP: 446.01 Ft
USD: 330.1 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 24.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 9, 11, 18, 24, 29, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 101 db
5-ös találat: 3187 db
4-es találat: 35026 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.
2025.12.27: Éjszaka zúzmarás köd, rétegfelhőzet képződhet, mely kisebb körzetekben napközben is megmaradhat. Másutt napos idő valószínű. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten megélénkül az északi szél. A minimum-hőmérséklet -8, -1, a maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.25)
