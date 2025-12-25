2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 25.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 25.)

Pénzcentrum
2025. december 25. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 25.

Névnap

Karácsony, Eugénia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389 Ft
CHF: 418.99 Ft
GBP: 446.01 Ft
USD: 330.1 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 24.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 9, 11, 18, 24, 29, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 101 db
5-ös találat: 3187 db
4-es találat: 35026 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.12.27: Éjszaka zúzmarás köd, rétegfelhőzet képződhet, mely kisebb körzetekben napközben is megmaradhat. Másutt napos idő valószínű. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten megélénkül az északi szél. A minimum-hőmérséklet -8, -1, a maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:45
06:01
20:02
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 24.
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
2025. december 24.
Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában
2025. december 24.
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
2025. december 24.
Vigyázz, mit posztolsz karácsonykor: a NAV résen van - Ilyen borítékot küldhetnek és abban nem pénz lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 25. csütörtök
Karácsony, Eugénia
52. hét
December 25.
Karácsony 1. napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
4 napja
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
3 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
5
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Specifikus kockázat
a növények biológiai sajátosságaitól és az ezekből adódó kár iránti érzékenységtől függő veszélyeztetettségi fok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 25. 06:45
Hatalmas karácsonyi akciót hirdetett a Lidl: nagyon örülhetnek ennek a magyar nyugdíjasok
Pénzcentrum  |  2025. december 25. 06:01
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
Agrárszektor  |  2025. december 25. 06:03
Gyakran veszel banánt? Jobb, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla