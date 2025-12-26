Ilyen időre kell számítanod, ha pénteken utazni szeretnél

Pénteken fokozatosan nyugatias irányba fordul a szél, amely több térségben élénk széllökésekkel is járhat. A légmozgás főként a nyugati és az északi országrészben lehet érezhetőbb, míg máshol inkább mérsékelt marad. Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.

A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire -6 és +2 fok között alakul, ugyanakkor az északkeleti, szélcsendes és derült területeken erős kisugárzás miatt akár -10 fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet. Ezeken a helyeken reggel kiterjedt fagyra lehet számítani.

Napközben lassú enyhülés kezdődik. A napsütés hatására a hőmérséklet 2 és 7 fok közé emelkedik, a szelesebb területeken azonban a hőérzet alacsonyabb lehet. A péntek összességében hideg reggelt és hűvös, kissé szeles nappalt hoz.