A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
Ilyen időre kell számítanod, ha pénteken utazni szeretnél
Pénteken fokozatosan nyugatias irányba fordul a szél, amely több térségben élénk széllökésekkel is járhat. A légmozgás főként a nyugati és az északi országrészben lehet érezhetőbb, míg máshol inkább mérsékelt marad. Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire -6 és +2 fok között alakul, ugyanakkor az északkeleti, szélcsendes és derült területeken erős kisugárzás miatt akár -10 fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet. Ezeken a helyeken reggel kiterjedt fagyra lehet számítani.
Napközben lassú enyhülés kezdődik. A napsütés hatására a hőmérséklet 2 és 7 fok közé emelkedik, a szelesebb területeken azonban a hőérzet alacsonyabb lehet. A péntek összességében hideg reggelt és hűvös, kissé szeles nappalt hoz.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában.
A jövő hét elején még párás, ködös idő várható, szenteste napján viszont kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország felé, van, ahol havas esőre, havazásra is számítani...
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz
Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.
