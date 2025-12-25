2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
Hó a vasúton Magyarországon
Utazás

Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én

Pénzcentrum
2025. december 25. 08:01

Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás, viszont délkeleten az eső lehet a jellemző - írja december 25-i előrejelzésében a HungaroMET.

A friss előrejelzésben az is benne van, hogy a déli óráktól az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott még helyenként továbbra is előfordulhat gyenge csapadék - nyugat felé haladva nagyobb eséllyel havas eső, gyenge havazás formájában.

Összességében délelőttig elsősorban a Dunántúl északnyugati kétharmadán, illetve a középső tájakon helyenként (további) lepel-2 cm vizes, olvadozó hóréteg képződhet (a magasabb térszíneken esetleg több is hullhat).

Másutt északkelet felől szakadozhat, főként délutántól csökkenhet a felhőzet, és megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, de északkeleten az északkeleti, délnyugaton a keleties szél marad élénk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. Késő este -5, +3 fok valószínű.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #havazás #időjárás #hőmérséklet #hó #csapadék #dunántúl #időjárás előrejelzés #hungaromet #felhőzet

