Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én

Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás, viszont délkeleten az eső lehet a jellemző - írja december 25-i előrejelzésében a HungaroMET.

A friss előrejelzésben az is benne van, hogy a déli óráktól az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott még helyenként továbbra is előfordulhat gyenge csapadék - nyugat felé haladva nagyobb eséllyel havas eső, gyenge havazás formájában.

Összességében délelőttig elsősorban a Dunántúl északnyugati kétharmadán, illetve a középső tájakon helyenként (további) lepel-2 cm vizes, olvadozó hóréteg képződhet (a magasabb térszíneken esetleg több is hullhat).

Másutt északkelet felől szakadozhat, főként délutántól csökkenhet a felhőzet, és megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérséklődik, de északkeleten az északkeleti, délnyugaton a keleties szél marad élénk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. Késő este -5, +3 fok valószínű.