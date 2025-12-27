Ma utaznál? Erre készülj! Brutális baleset lassítja a forgamlat, érdemes korábban elindulni

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.