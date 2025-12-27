2025. december 27. szombat János
2 °C Budapest
Utazó turista áll a poggyásszal, és nézi a naplementét a reptér ablakában. Nő nézi a váróteremben nézi a repülőgépeket, miközben a beszállókapunál várakozik indulás előtt. Utazás életmód. Közlekedés és utazás koncepció
Utazás

Ma utaznál? Erre készülj! Brutális baleset lassítja a forgamlat, érdemes korábban elindulni

MTI
2025. december 27. 08:24

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #baleset #Budapest #autóbusz #forgalomkorlátozás #mentőszolgálat #katasztrófavédelem #autóbaleset #közúti baleset #személygépkocsi

