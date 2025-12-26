Használd ki a karácsonyi napsütést: pár nap és vége - Utána havazás, mínuszok jönnek

Ma többfelé szép napsütéses időt hozott a karácsony - több felhő elsősorban északkeleten, keleten lehet helyenként. Az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de e mentén is kicsi a csapadék esélye. A napközben csupán időnként élénk nyugatias irányú szél estétől, késő estétől fokozatosan északnyugatira, északira fordul az érkező hidegfront mentén, ahol már előfordulhatnak erős lökések is - írta a HungaroMet előrejelzésében.

Vasárnap felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Csapadéknak kicsi az esélye. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul. Sok helyen előbújik majd a nap a felhők közül.

Hétfőn túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.

Kedden gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél nagy területen erős, néhol viharos lesz. A minimum-hőmérséklet döntően -4 és 0 fok között, északkeleten -4 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

Szerdán, szilveszter napján már nagyrészt erősen felhős lesz az ég. Elszórtan kialakulhatnak hózáporok. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet általában -6, 0 fok között, a szélcsendes tájakon -6 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 0, +5 fok között valószínű.

Újév napján, csütörtökön pedig az előrejelzés szerint nagyrészt erősen felhős lesz az ég, helyenként fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6 és 0 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +5 fok között valószínű.