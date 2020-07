Egyre több magyar megy így nyaralni: sokan hibáznak, a pihenés is rámehet

Egyre népszerűbb a lakóautós nyaralás, de sokan komoly hibákat követnek el, ami tönkreteheti a vakációt. Jellemző, hogy nem akkora járművet bérelnek az utazók, amekkorára szükségük lenne, mások azt hiszik, hogy csak egy sima autót vezetnek - és kész is a baj. Alább összeszedtünk pár tanácsot, amit mindenképp fontolj meg, mielőtt belevágsz a lakóautós vakációba!

Dübörög a nyár, mindenki pihenni vágyik. Sok utazó igyekszik majd kerülni a tömeget, a zárt terekben összesűrűsödött ember-masszát. Hogy milyen lesz a jövő turizmusa, arról csak találgatások vannak. Feltételezhető, hogy sok család a repülős, buszos utazás helyett inkább a saját autóval történő utazást fogja előnyben részesíteni, de sokakban felmerülhet a lakóautós nyaralás ötlete is.

Ennél kevés biztonságosabb utazási mód van, én biztosra veszem, hogy a jövőben meg fog nőni a lakóautók bérlése és vásárlása iránti igény is

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Kertész Gábor, a Magyar Lakóautó Klub vezetője, az egyedi lakóautó építéssel és szervizzel foglalkozó Biwak Kft. tulajdonosa.

Nem gondolnak előre



Ugyanakkor sokan meggondolatlanul ugranak bele a dologba, a HuffPost cikke szerint egyre többen bánják meg a dolgot, mert nem gondolkodtak előre - ezáltal pedig pokollá válhat a nyaralás, vagy ha örökbe vesszük a lakóautót, akkor az egész életünk. Ezért most a lap szakértőkkel összeszedtek pár tippet, hogy te ne ess bele a leggyakoribb hibába.

Többen már az elején elrontják a dolgot azzal, hogy nem megfelelő mérető lakóautót választanak. Matt Kirouac, a Hello Ranger társalapítója a HuffPostnak arról beszélt hogy általában egy közepes méretű lakóautó elég lehet egy családnak:

ne harapj nagyobbat, mint amekkorát össze tudsz rágni, a túlméretes lakókocsival több baj van, mint amennyi haszon. Parkolni nehézkes, a városban sem a legideálisabb és a benzinkúton is akadhatnak problémák.

Dave Huber, a River Run RV Resort ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy sok ügyfele bárminemű gyakorlás nélkül vágna bele egy hosszabb túrára, ami nem igazán ajánlott. Nem számit milyen lakóautót bérelsz vagy vásárolsz, indulás előtt muszáj gyakorolni például egy üres parkolóban. Kellő biztonsággal kell tudni parkolni, megfordulni, manőverezni, mielőtt útnak indulnánk.

Ne olyan gyorsan, ügyelj a cuccokra



Matt Kirouac azt javasolta, hogy ha lakóautóval megyünk nyaralni, akkor ne haladjunk a maximális megengedett sebességgel, inkább 10-15 kilométer per órával lassabban.

Sokkal másabb, mint autót vezetni, hiszen ez nagyobb, tehát a széllökéseket is jobban megérzi. A többi sofőrt idegesíthet, hogy lassabban mész, de ezzel nem kell foglalkozni, a biztonság a legfontosabb. Maradj a külső sávban, és csak akkor előzz, ha nagyon muszáj

- tanácsolta a szakember.

Csak azért, mert mindent elfér a lakókocsiban, kell mindent elhozni otthonról - tanácsolta Diane Vukovic, a Mom Goes Camping tulajdonosa. Hiszen a pakolás nem csak egy csomó idő, amit a pihenéstől veszünk el, de a túl sok cucc miatt akár a lakóautó fogyasztása is megugorhat. Emellett Vukovic arra hívja fel a figyelmet, hogy lakóautóval minden egy kicsivel hosszabb időt vesz igénybe: nemcsak azért, mert nem tud olyan gyorsan menni, mint egy autó, hanem mert például hegymenetben, kanyargós utakon méginkább belassulhatunk. Ezért is érdemes előre megtervezni az útvonalat, hogy el lehessen kerülni a rázósabb szakaszokat.

Így a lakóautó vezetése szellemileg és fizikailag sokkalta megterhelőbb, mintha egy rendes kocsival vágnánk neki a vakációnak. Ezért a szakértő szerint többszor is kell szünetet tartani, a sofőrnek nyújtózni egyet. A Mom Goes Camping tulajdonosa leszögezte: senki ne számítson filléres nyaralásra, akármilyen olcsónak is tűnik a lakóautós vakáció. Sőt, ha összeadjuk az üzemanyagköltségeket, a bérleti díjat, a kepinghely díját és a többit, akkor drágábban jöhetünk ki, mintha autóval vágtunk volna neki a túrának, és minden éjjel máshol aludtunk volna.

A szünetek és a vezetés kapcsán egy másik szakértő is megszólalt: Jason Miller utazásszervező egy hármas szabályt szokott javasolni az ügyfeleknek. Eszerint egyszerre 320-350 kilométernél többet ne vezess le, 14 óráig mindig érj oda az aznapi célállomásra, és legalább két napot tölts ott. Így egy kicsit fel lehet oldani a vezetés és a pörgés okozta stressz, van idő feltöltődni a következő etapig.

A szakértő azt is javasolja, hogy használj specifikus térképeket, mert például a Google maps nem biztos, hogy a lakósutók számára legideálisabb útvonalakat javasolja majd. Ajánlatos kerülni például az alacsonyabb hidakat, a meredek kaptatókat.

Nézd meg, minden működik-e

Így a kánikula közepén különösen kellemetlen tud lenni, ha például nem működik a légkondi a frissen bérelt lakóautóban. Ezért ajánlatos még indulás előtt átnézni mindent. Emellett bölcs dolog vinni egy-két ventilátort, ha esetleg valami miatt út közben döglene be a klíma. Emellett a gumiabroncsok állapota is kulcsfontosságú: ellenőrizni kell őket, mielőtt hosszú kalandra indulnánk. Fontos, hogy legyen bennük elég levegő, ne legyen sérülés rajtuk. Akármilyen jó állapotban is vannak, ötévente azért ajánlatos újakat venni, mert elgyengül az anyaguk, ezt is ellenőrizni kell.

Címlapkép: Getty Images