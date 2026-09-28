Jelentős nyomás alatt állnak az európai divatcégek és kiskereskedők részvényei, mivel a háztartások kénytelenek visszafogni a nem alapvető cikkekre szánt kiadásaikat.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 28.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 28., hétfő.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 366.04 Ft
CHF: 387.3 Ft
GBP: 425.76 Ft
USD: 321.37 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45870 Ft
MOL: 5150 Ft
RICHTER: 12480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.29: Derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
2026.09.30: Derült, száraz idő várható, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.28. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.27)
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