Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 28., hétfő.

Névnap

Vencel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.04 Ft

CHF: 387.3 Ft

GBP: 425.76 Ft

USD: 321.37 Ft



Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 24.

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 17, 26, 31, 32, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 43 db

4-es találat: 1127 db

3-as találat: 15596 db



OTP: 45870 Ft

MOL: 5150 Ft

RICHTER: 12480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.29: Derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.

2026.09.30: Derült, száraz idő várható, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.28. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!