Ez most komoly? Egyetlen trófeát sem nyert a Reallal, mégis magának akarja az Aranylabdát Mbappé

A francia szupersztár annak ellenére lobbizik saját Aranylabdája mellett, hogy idén semmilyen trófea nem jött neki össze - tudósított a BBC Sport.

Kylian Mbappé úgy érzi, idén végre eljöhet a pillanat, hogy először nyerje el a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát – annak ellenére, hogy a Real Madriddal az elmúlt két évben egyetlen jelentős trófeát sem szerzett.

A 27 éves francia csatár az előző szezonban 44 mérkőzésen 42 gólt szerzett klubcsapatában, a Real Madrid azonban trófea nélkül zárta az idényt. A világbajnokságon tíz találattal megnyerte a gólkirálynak járó Aranycipőt, és a vb-k történetének összesített góllövőlistáján már rekordot jelentő 22 gólnál jár, Franciaország ugyanakkor csak a negyedik helyen végzett.

Amikor a világ legjobb klubjában játszol, az emberek automatikusan ehhez a díjhoz kötnek. Persze jó évem lehet az Aranylabda szempontjából, de végül az újságírók szavaznak

– mondta Mbappé, aki eddigi legjobb eredményeként a harmadik helyet érte el a voksoláson, még 2023-ban, a PSG játékosaként.

A fogadóirodák szerint azonban hárman is megelőzik őt a rangsorban. A legesélyesebb Harry Kane, aki a Bayern München történetének leggólerősebb szezonját futotta, hiszen 51 meccsen 61-szer talált be, miközben csapata a német bajnokságot és a kupát is megnyerte. Az angol válogatott csapatkapitánya emellett hat gólt szerzett a világbajnokságon.

A második helyen a Barcelonával spanyol bajnok, Spanyolországgal pedig világbajnok Lamine Yamal áll, akit klub- és válogatottbeli csapattársa, a korábban a Manchester Cityben futballozó Rodri követ. Az Aranylabdát október 26-án adják át.

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Mbappé a PSG (308 meccsen 256 gól) és a francia válogatott (106 meccsen 66 gól) történetének is a legeredményesebb góllövője. A Real Madridban 107 mérkőzésen 90 gólig jutott, a Bernabéuban töltött két év alatt azonban nem sikerült jelentős trófeát nyernie. Ennek ellenére egymást követő nyolc szezonban gyűjtött be bajnoki gólkirályi címet – hatot a Ligue 1-ben, kettőt a La Ligában –, emellett kétszer volt a világbajnokság és kétszer a Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosa.

Különösen kényes téma számára, hogy a PSG, amely korábban soha nem nyerte meg a BL-t, a távozása óta eltelt mindkét szezonban elhódította a trófeát.

Ezen nem tudok változtatni, és az igazság az, hogy nem is igazán érdekel. Tudom, hogyan kell elemezni a futballt, és azt is értem, miért alakult így

– reagált szűkszavúan a felvetésre.