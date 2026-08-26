Szerdán átmenetileg mérséklődik a hőség, ugyanakkor továbbra is nyárias időre számíthatunk.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 26.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. augusztus 26., szerda.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.27: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
2026.08.28: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 15 és 20 fok között, a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatt várható. Délután 29, 37 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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