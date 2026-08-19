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Nem semmi leletre bukkantak a sekély Balatonban: a strandolók kezdték feltárni a különös régiséget
A Balaton alacsony vízállása most újabb különös meglepetést tartogatott: Balatonfenyvesnél egy régi horgászladik maradványai kerültek elő a tómederből. A vízben rejtőző csónakra strandolók figyeltek fel, akik kíváncsiságból maguk kezdték eltávolítani körülötte az iszapot.
Nem akármilyen látvány fogadta a fürdőzőket Balatonfenyvesen: a Balaton alacsony vízállása miatt egy régi horgászladik maradványai tűntek fel. A víz és az iszap alatt megbúvó csónakra először a strandolók figyeltek fel, majd a kíváncsiság gyorsan kisebb ásatássá változott. Ahogy egyre több iszapot távolítottak el, fokozatosan kirajzolódott az egykori ladik alakja. Végül körülbelül fél méter mélyre ástak le, mire jól kivehetővé vált a ladik formája - írta a Sonline.hu.
Hogy pontosan mikor kerülhetett a ladik a tómederbe, egyelőre nem tudni. Annyi azonban biztos, hogy a most előkerült maradvány különleges betekintést enged a Balaton egykori világába. A ladikok ugyanis hosszú időn át a balatoni halászok mindennapi munkaeszközei voltak. A hálós halászathoz használt csónakokon a hálók és az evezők mellett számos más halászati eszköznek is helyet kellett biztosítani. A halászat évszázadokon keresztül a Balaton életének meghatározó része volt, a kereskedelmi célú halászat azonban 2013 decemberében megszűnt, azóta a horgászat került előtérbe.
Balatonfenyves környékén az alacsony vízállás más látványos változást is hozott: ismét előbukkant a helyiek által Majomszigetnek nevezett homokpad. A most előkerült ladik pedig újabb példája annak, hogy a visszahúzódó Balaton olyan tárgyakat és mederrészeket is megmutathat, amelyeket korábban évtizedeken át eltakart a víz.
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