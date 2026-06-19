Meglepő fordulat a hazai kávékultúrában: világhírű luxusmárka nyitotta meg kapuit a fővárosban

Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova. A márka megjelenésével az olasz elegancia és a hagyományos magyar kávéházi kultúra találkozik Budapest szívében, ahol a vendégeket egész napos gasztronómiai élményekkel várják.

Az Antonio Cova által 1817-ben alapított márka eredetileg a milánói Scala színház közelében nyitotta meg kapuit, és elegáns, pezsgő szalonként hamar a művészek, az értelmiség és az arisztokrácia kedvelt találkozóhelyévé vált. A második világháborút követően a kávézó a város divatnegyedének szívébe költözött, majd miután 2013-ban csatlakozott az LVMH-csoporthoz, nemzetközi hálózattá fejlődött, így ma már világszerte több mint harmincöt helyszínen várja a látogatókat - írja a turizmus.com.

A budapesti üzlet megnyitása két gazdag hagyományokkal rendelkező európai kávéházi kultúra találkozását jelenti. Paola Faccioli, a Cova vezérigazgatója, valamint Serkan Hüsünbeyi, a Matild Palota szállodaigazgatója egyaránt hangsúlyozta, hogy a magyar főváros történelmi öröksége tökéletesen illeszkedik a minőséget és a szépséget hirdető olasz életérzéshez. Kiemelték, hogy a Matild Palota mindig is a társasági élet és a találkozások központja volt, így természetes otthont nyújt ennek a filozófiának.

A cukrászda reggeltől estig tart nyitva, így a napot autentikus olasz kávéval és frissen sült finomságokkal indíthatják a látogatók, míg ebédre az olasz konyha ikonikus, szezonális fogásait kínálják. A délutánok a teázásról szólnak, az esték hangulatát pedig a klasszikus milánói aperitivo határozza meg. A pultokban a márka jól ismert desszertjei, pralinéi és csokoládéi mellett a több mint két évszázados recept alapján készülő, híres panettone is megtalálható. A konyha vezetéséért Tonio Greco séf felel, aki a Cova történelmi értékeihez hűen a kompromisszumok nélküli minőségre, a kézműves hagyományokra és a kifogástalan vendégélményre helyezi a hangsúlyt.

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