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Szórakozás

Meglepő fordulat a hazai kávékultúrában: világhírű luxusmárka nyitotta meg kapuit a fővárosban

Pénzcentrum
2026. június 19. 17:14

Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova. A márka megjelenésével az olasz elegancia és a hagyományos magyar kávéházi kultúra találkozik Budapest szívében, ahol a vendégeket egész napos gasztronómiai élményekkel várják.

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Az Antonio Cova által 1817-ben alapított márka eredetileg a milánói Scala színház közelében nyitotta meg kapuit, és elegáns, pezsgő szalonként hamar a művészek, az értelmiség és az arisztokrácia kedvelt találkozóhelyévé vált. A második világháborút követően a kávézó a város divatnegyedének szívébe költözött, majd miután 2013-ban csatlakozott az LVMH-csoporthoz, nemzetközi hálózattá fejlődött, így ma már világszerte több mint harmincöt helyszínen várja a látogatókat - írja a turizmus.com.

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A budapesti üzlet megnyitása két gazdag hagyományokkal rendelkező európai kávéházi kultúra találkozását jelenti. Paola Faccioli, a Cova vezérigazgatója, valamint Serkan Hüsünbeyi, a Matild Palota szállodaigazgatója egyaránt hangsúlyozta, hogy a magyar főváros történelmi öröksége tökéletesen illeszkedik a minőséget és a szépséget hirdető olasz életérzéshez. Kiemelték, hogy a Matild Palota mindig is a társasági élet és a találkozások központja volt, így természetes otthont nyújt ennek a filozófiának.

A cukrászda reggeltől estig tart nyitva, így a napot autentikus olasz kávéval és frissen sült finomságokkal indíthatják a látogatók, míg ebédre az olasz konyha ikonikus, szezonális fogásait kínálják. A délutánok a teázásról szólnak, az esték hangulatát pedig a klasszikus milánói aperitivo határozza meg. A pultokban a márka jól ismert desszertjei, pralinéi és csokoládéi mellett a több mint két évszázados recept alapján készülő, híres panettone is megtalálható. A konyha vezetéséért Tonio Greco séf felel, aki a Cova történelmi értékeihez hűen a kompromisszumok nélküli minőségre, a kézműves hagyományokra és a kifogástalan vendégélményre helyezi a hangsúlyt.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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