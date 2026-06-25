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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 25.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 25.)

Pénzcentrum
2026. június 25. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 25.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

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CHF: 385.21 Ft
GBP: 411.94 Ft
USD: 312.56 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. június 24.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>5, 8, 12, 13, 16, 20, 27</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 55 db<br> 5-ös találat: 2621 db<br> 4-es találat: 35547 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45300 Ft
MOL: 3670 Ft
RICHTER: 12000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.26: Túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.

2026.06.27: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínűek. A csúcsérték 34 és 39 fok között változik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.24)

Akciók

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