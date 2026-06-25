Folytatódik a kánikula: országszerte napos, csapadékmentes időre és akár 37 fokos hőségre kell készülni, a tartós meleg miatt több vármegyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 25.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 25.
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Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.26: Túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2026.06.27: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínűek. A csúcsérték 34 és 39 fok között változik.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.24)
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Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat.
Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért.
Zivatarok, felhőszakadás, jégeső és tartós hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre.
A szakértők szerint a kontinens felkészületlen erre a jelenségre, mivel a légkondicionáló berendezések elterjedtsége messze elmarad a szükségestől.
Az intézkedés a turisták mellett a tartósan Japánban élőket is közvetlenül érinti.
Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
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