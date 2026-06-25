Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 25.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. június 24.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 8, 12, 13, 16, 20, 27

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 55 db

5-ös találat: 2621 db

4-es találat: 35547 db



OTP: 45300 Ft

MOL: 3670 Ft

RICHTER: 12000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.26: Túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.

2026.06.27: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínűek. A csúcsérték 34 és 39 fok között változik.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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