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Rendkívüli lezárások nehezítik a mindennapokat: teljesen átalakul a magyar ingázók élete a következő hetekben

MTI
2026. június 19. 18:13

Karbantartás miatt pótlóbuszok viszik az utasokat a H7-es HÉV vonalán június 20-tól július 6-ig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) péntek.

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A H7-es jelzésű buszok a Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között közlekednek majd, a Szent Imre tér és Csepel HÉV-állomás között a 35-ös, a 36-os, a 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as, a 278-as, a 71-es, a 148-as, a 151-es, a 152-es és a 159-es autóbusszal lehet utazni.

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Közölték azt is, hogy a karbantartáshoz kapcsolódóan lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, valamint a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-jén 7 órától július 3-án 19 óráig.
Címlapkép: Getty Images
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