Megszavazták, végleges: augusztustól drágább lesz taxizni Budapesten, kemény áremelés jön

A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén jóváhagyta a budapesti taxitarifa-emelést, döntött a 2026-os költségvetés hatályban tartásáról, valamint támogatta az új budapesti rendőrfőkapitány kinevezését is.

Augusztus elsejétől drágul a budapesti taxizás, miután az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik, emellett egy 800 forintos repülőtéri kiegészítő díjat is bevezetnek.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadták el. A budapesti taxitarifa 2023 márciusa óta nem változott, az emelést az érdekképviseletek az elmúlt három év inflációjával indokolták. Az előterjesztés szerint egy átlagos, öt kilométeres utazás ára 3630 forintról 4290 forintra nő.

A taxisszervezetek eredetileg egységesen 18 százalékos emelést és az előrendeléshez kötött, plusz 800 forintos alapdíjat is javasolták, ám ez utóbbit a testület nem támogatta, mivel annak kiszabása nem ellenőrizhető. A képviselők emellett felkérték a főpolgármestert, kezdeményezze, hogy a közlekedésszervező hozzáférhessen bizonyos hatósági nyilvántartásokhoz. Ezzel ugyanis kiszűrhetők lennének azok a súlyos jogsértés miatt elmarasztalt vállalkozások, amelyek járműveik átjelentésével vagy értékesítésével kibújnak a jogkövetkezmények alól, majd egy másik cég kötelékében térnek vissza a piacra.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA