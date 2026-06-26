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Váratlan katasztrófa: rengeteg légijáratot töröltek a közelgő viharok miatt
Japánban több mint száz légijáratot töröltek, kétmillió embert evakuáltak pénteken, mert két trópusi vihar közeledik a szigetországhoz, valamint a hatóságok az árvíz- és földcsuszamlásveszély miatt további területek kiürítését javasolták.
A Mekkhala nevű vihar az előrejelzések szerint óránként akár 144 kilométert is elérő széllökésekkel érkezik, miközben Japán déli és nyugati régióiban máris hevesen esik.
A vihar a hét végén várhatóan elhalad Kjúsú és Sikoku szigete mellett, és összeolvad a távolabb, a Csendes-óceánon tomboló Higosz nevű viharral. A két vihar kölcsönhatása miatt mozgásuk és erejük nehezen számítható ki előre.
A Japan Airlines és az All Nippon Airways légitársaságok máris több mint száz járatot töröltek az Okinava vagy a Kagosima prefektúrába tartó, illetve az onnan induló járatok közül. A Kiotói régió hatóságai további több ezer lakos evakuálását javasolták földcsuszamlások veszélye miatt. A kiotói és az oszakai városi önkormányzat pedig arról számolt be, hogy a főbb folyók vízszintje fokozatosan emelkedik, emiatt máris árvízveszély van.
A Toyota autóipari óriás csütörtök délutántól péntek első műszakjáig leállította a termelést egy dél-kjúsúi gyárában; a második műszakra vonatkozó döntés később várható. A Mekkhala Tajvan felől érkezett, ahol özönvízszerű esőkkel járt. A sziget egyes részein megállt az élet, és mintegy hatmillió ember nem tudott munkába vagy iskolába menni. Áradások miatt lezárták Tajvan fő észak-déli vasútvonalának egy szakaszát. A sziget mindhárom régiójának kormánya péntekre elrendelte az irodák és az iskolák bezárását. A világ legnagyobb chipgyártójának, a TSMC-nek városában, Hszincsuban az irodák és az iskolák déltől bezártak. A TSMC közleményében arról számolt be, hogy tajvani létesítményeiben minden szükséges intézkedést megtett az ítéletidőre való felkészülés érdekében, de gyárai normál üzemmódban működnek.
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