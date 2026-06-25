Még egy budapesti kerület meglépte az Airbnb-korlátozást: csak ennyi ingatlant lehet erre a célra használni januártól

A tervezet most társadalmi egyeztetésre megy, a rendeletek a tervek szerint 2027. január elsején léphetnek hatályba.

A józsefvárosi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozási koncepcióját, amely három szinten – a kerület, a lakónegyedek és a társasházak szintjén – határozná meg az Airbnb-szállások megengedett arányát. A koncepció értelmében kerületi szinten 3,5 százalékos korlátot vezetnek be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem jöhet létre a kerületben, új egység pedig kizárólag akkor nyílhat meg, ha a teljes szám belefér a meghatározott kvótába.

A lakónegyedek esetében eltérő korlátokat állapítottak meg. A Palotanegyedben és a Corvin negyedben viszonylag megengedő, 5 százalékos felső határt javasolnak, miközben a rövid távú szállások aránya itt jelenleg 7,97, illetve 7,14 százalék. Más városrészekben ennél lényegesen alacsonyabb arányokat határoznának meg.

A társasházi korlátot egységesen 20 százalékban határoznák meg, ezt azonban nem az ingatlanok számához, hanem az összes lakóterület arányához viszonyítanák. Új szálláshely a jövőben kizárólag a társasház hozzájárulásával nyílhatna meg. Ha egy már üzemelő szálláshely zavarja a lakóközösséget, a társasház közgyűlése jelezheti az önkormányzatnak a hozzájárulás visszavonását, amelynek nyomán a kerület megtilthatja a tevékenységet.

A már működő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasházi hozzájárulást, amíg a lakóközösség közgyűlése ezzel ellentétes döntést nem hoz, így a problémamentesen üzemelő helyeknek egyelőre nincs teendőjük. A koncepció emellett előírja, hogy a rövid távú szállásként kiadott lakások bejárati ajtaján jól láthatóan fel kell tüntetni az üzemeltető elérhetőségét.

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A szabályozást különösen időszerűvé teszi, hogy az év végén lejár a rövid távú lakáskiadási tevékenység regisztrációjára vonatkozó moratórium. Józsefváros nem az első fővárosi kerület, amely lépéseket tesz ezen a területen, hiszen Terézvárosban január elsejétől már teljes Airbnb-tilalom lépett életbe. A terézvárosi rendelet jogszerűségét végül a Kúria is megerősítette, miután Budapest Főváros Kormányhivatala korábban az intézkedés visszavonását kezdeményezte.