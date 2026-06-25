Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban

A friss adatok alapján úgy tűnik, hogy a magyarok utazási szokásai egyszerre változnak és maradnak meglepően stabilak: miközben a pénzügyi mozgástér szűkül, a világpolitika bizonytalan, és a biztonsági helyzet is sokakat óvatossá tesz, a nyári pihenés továbbra is kiemelt helyen szerepel. Kutatásunk előző részében azt vizsgáltuk, hogyan hatnak ezek a külső tényezők az utazási kedvre, most pedig már konkrétan arra kerestük a választ, hova indulnak a magyarok, milyen szállást keresnek, hogyan szervezik az útjaikat, és mi alapján választanak úti célt. A több mint kétezer válasz alapján kirajzolódik, hogy a magyar utazók rugalmasak, tudatosak és alkalmazkodók: ha kell, olcsóbb desztinációt választanak, ha kell, közelebb maradnak, de a pihenésről nem mondanak le.

A Pénzcentrum utazás kutatásának első feldolgozásában elsősorban azt vizsgáltuk, hogyan alakult át a magyarok utazási kedve és lehetősége az év első felében: mennyire befolyásolta a terveket a megélhetési költségek emelkedése, az erős forint, illetve a tavaszi amerikai–iráni konfliktus. Kiderült, hogy bár a pénzügyi mozgástér szűkült, a pihenésről kevesen mondanak le: inkább olcsóbb úti célra váltanak, rövidebb utakat választanak, vagy kombinálják a belföldi és külföldi nyaralást.

A mostani elemzésünk, a kérdőív kiértékelésének második része már a konkrét nyári tervekre fókuszál. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hova indulnak a magyarok, milyen gyakran utaznak, milyen szállást keresnek, hogyan szervezik az útjaikat, és mi alapján választanak úti célt.

Utazási irodán keresztül utazol, vagy inkább egyéni szervezésben?

Mint kiderült, a válaszadók több mint 72 százaléka maga intézi az utazását, mindössze 8 százalék használ kizárólag utazási irodát, és nagyjából 20 százalék az, aki vegyesen, vagyis bizonyos utaknál irodát, máskor egyéni szervezést választ. Ez azt jelzi, hogy a magyar utazók többsége magabiztos, rutinos, és nem fél saját maga intézni a repjegyet, a szállást, a transzfert, vagy akár a biztosítást sem. A digitális foglalási rendszerek, a dinamikus árak és a rengeteg összehasonlító oldal miatt az egyéni szervezés mára a norma lett.

A korcsoportos bontás ezt tovább erősíti: minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy egyénileg szervez. A 25 év alattiaknál és a 25–40 éveseknél szinte teljes dominancia látszik, míg az idősebb korosztályoknál valamivel magasabb az utazási irodát választók aránya, de még ott is kisebbségben maradnak. A 64 év felettieknél jelenik meg leginkább az irodai szervezés, de még náluk is az egyéni foglalás a meghatározó.

Az iskolai végzettség szerinti bontás pedig egy másik fontos összefüggést mutat: minél magasabb a végzettség, annál erősebb az egyéni szervezés aránya. Az egyetemet vagy főiskolát végzettek körében szinte teljes az egyéni szervezés dominanciája, míg az általános iskolai végzettségűeknél valamivel nagyobb az utazási irodák szerepe, de még ott is kisebbségben vannak.

Milyen szállástípust keresel általában?

A kitöltők több mint 40 százaléka apartmant keres, ami messze a legnépszerűbb kategória. A szállodák 34 százalékkal a második helyen állnak, vagyis továbbra is erősek, de látszik, hogy a magyar utazók jelentős része a nagyobb tér, a saját konyha és a rugalmasabb, családbarát megoldások felé mozdult. A panziók 10 százalék körül mozognak, a kempingek pedig mindössze 3 százalékot tesznek ki, ami azt jelzi, hogy bár a kempingezés trendi, a tömegek szintjén továbbra is rétegmegoldás. Az „egyéb” kategória 12 százaléka valószínűleg az olyan alternatívákat takarja, mint a vendégházak, mobilházak vagy glamping.

A korcsoportos bontásból jól látszik, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább apartmant választ, míg az idősebb korosztályoknál fokozatosan nő a szállodák aránya. A 64 év felettieknél már a hotel a domináns, ami logikus: kényelmi szolgáltatások, étterem, recepció, kevesebb szervezési teher.

A családi státusz szerinti bontás még erősebben kirajzolja a különbségeket: az egyedülállóknál és a kapcsolatban élőknél nagyjából kiegyensúlyozott a szálloda és az apartman aránya, míg a házasoknál és a gyerekes családoknál egyértelműen az apartman kerül előtérbe, hiszen több térre, külön szobára, saját konyhára és nagyobb rugalmasságra van szükségük. Az özvegyeknél ezzel szemben a szállodák aránya magasabb, ami jól mutatja, hogy számukra a kényelmi szolgáltatások és a kiszolgálás fontosabb szempont.

A gyermekek száma szerinti adatok gyakorlatilag tankönyvszerű mintát mutatnak: a gyermektelenek körében még erős a szállodák jelenléte, egy gyermeknél már az apartman válik dominánssá, két vagy több gyereknél pedig szinte teljes az apartmanok fölénye. A kempingezés minden csoportban marginális, de a három vagy több gyerekeseknél valamivel magasabb, ami egyértelműen a költséghatékonysággal és a nagyobb mozgástérrel magyarázható.

Elsősorban mi befolyásolja az úti céljaid kiválasztását?

A kitöltők közül a legtöbben, több mint 32 százalék elsősorban azért indulnak útnak, mert új helyeket szeretnének felfedezni. Ez a kíváncsiság vezérelt, élménykereső attitűd egyértelműen meghatározza a magyar utazási kultúrát: a többség nem ugyanoda tér vissza, hanem inkább kipróbál valami újat. A második legerősebb motiváció a napsütés, a vízpart és a pihenés, ami a válaszadók negyedénél elsődleges szempont. A harmadik helyen a megszokott, már ismert helyek állnak, vagyis közel ötödük inkább a biztonságos, jól bevált úti célokat választja. A legolcsóbb lehetőség keresése 13 százaléknál döntő tényező, míg az aktív kikapcsolódás,túrázás, sport, kaland a válaszadók 10 százalékánál a legfontosabb.

A korcsoportos bontás tovább árnyalja a képet. A fiatalabbaknál sokkal erősebb az új helyek felfedezésének vágya, és náluk az aktív kikapcsolódás is hangsúlyosabb. A középkorúaknál már kiegyensúlyozottabban jelenik meg a pihenés és a megszokott helyekhez való ragaszkodás, míg az idősebb korosztályoknál egyre inkább előtérbe kerül a biztonság, a kiszámíthatóság és a komfort: náluk magasabb arányban jelenik meg a már ismert úti célok választása. A legidősebbeknél a pihenés és a vízparti nyugalom válik elsődlegessé, miközben az új helyek felfedezése fokozatosan háttérbe szorul.

Befolyásolja a jelenlegi nemzetközi biztonsági helyzet az utazási döntéseidet?

A válaszadók 43 százaléka azt mondja, hogy a biztonsági helyzet nem hat rá, vagyis ugyanúgy utazik, mint korábban. Ugyanakkor közel 30 százalék kifejezetten bizonyos országokat kerül, és további 21 százalék inkább közelebbi úti célokat választ, vagyis rövidebb repülőutakat, stabilabb régiókat, könnyebben elérhető helyeket részesít előnyben. A „nem tudom / nem követem a híreket” kategória 8 százaléka azt mutatja, hogy van egy kisebb csoport, amely egyszerűen nem foglalkozik a geopolitikai helyzettel.

Az iskolai végzettség szerinti bontásból jól látszik, hogy minél magasabb a végzettség, annál tudatosabb a döntés. Az egyetemet vagy főiskolát végzettek körében magasabb azok aránya, akik bizonyos országokat elkerülnek, vagy közelebbi célokat választanak, míg az alacsonyabb végzettségűeknél nagyobb a „nem befolyásolja” válasz. Ez arra utal, hogy a hírfogyasztás, a tájékozottság és a kockázatérzékelés erősen összefügg a végzettséggel.

A korcsoportos adatok pedig azt mutatják, hogy a fiatalabbak kevésbé óvatosak, a 25 év alattiaknál és a 25–40 éveseknél magasabb a „nem befolyásolja” aránya. A középkorúaknál és az idősebbeknél viszont nő azok száma, akik bizonyos országokat kerülnének, vagy inkább közelebbi célokat választanak. A 64 év felettieknél különösen erős az óvatosság, ami érthető: ők érzékenyebben reagálnak a kockázatokra, és biztonságosabb, kiszámíthatóbb úti célokat keresnek.

Összességében a grafikon azt mutatja, hogy bár a magyar utazók többsége nem hagyja, hogy a világpolitika elvegye a kedvét, a bizonytalanság mégis beépült a döntésekbe, és egyre többen választanak tudatosabban, kerülve a konfliktusos térségeket vagy a távoli, bonyolultabb utakat.