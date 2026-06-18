Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók

Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje. A kritikus helyzet miatt a hajózás leállt, a turizmusból élő helyi vállalkozások pedig drasztikus, akár 90 százalékos forgalomkieséssel szembesülnek, miközben a nyári kánikula java még hátravan.

Az elmúlt három hétben csaknem tíz centimétert apadt a tó, így a vízállás már most beállította a korábbi negatív rekordot. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy míg a legutóbbi mélypontot egy forró szezon legvégén, szeptemberben mérték, idén a legmelegebb hetek még csak most következnek - számolt be a helyzetről az RTL Híradó.

Gárdony polgármesterének tájékoztatása szerint a csónakázás gyakorlatilag ellehetetlenült, és a hajózást is fel kellett függeszteni. Két kishajót már kiemeltek a vízből, a Nadap nevű nagyhajó pedig kénytelen a kikötőben vesztegelve átvészelni ezt az időszakot.

A vízhiány azonnali, súlyos csapást mért a térség gazdaságára. A strandokon működő szolgáltatók és vendéglátósok többsége hétköznap már ki sem nyit, de sokan a hétvégi üzemelést is feladták. Egy helyi lángossütő tulajdonosa úgy számol, hogy az idei szezonban akár 90 százalékos bevételkiesést is el kell könyvelniük. A helyi vállalkozók azonnali beavatkozást sürgetnek, elmondásuk szerint ugyanis a döntések halogatása a csőd szélére sodorja a tó környezetét és a helyi gazdaságot.

A drasztikusan visszaeső vendégforgalom ellensúlyozására a gárdonyi önkormányzat ingyenessé tette a strandbelépést, így próbálva a vízparthoz csábítani az embereket. Fürdőzés híján a turistáknak most a kerékpározás, a termálfürdő és a különböző kulturális programok nyújtanak alternatívát. Bár a Velencei Korzónál a mélyebb meder miatt egyelőre valamivel kedvezőbb a helyzet, az ottani kölcsönzők is már csak a kiadós esőzésekben bízhatnak.

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A probléma hosszú távú rendezése érdekében a környezetvédelemért felelős miniszter egy átfogó Velencei-tó törvény kidolgozását jelentette be, amelynek előzetes egyeztetései már meg is kezdődtek.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.