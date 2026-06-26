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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 26.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 26.)

Pénzcentrum
2026. június 26. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. június 26., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.27: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.

2026.06.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.25)

Akciók

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