Nem várt roham indult a közkedvelt vidéki fürdővárosunkba: megőrülnek érte a magyar és a külföldi turisták

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2026 májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a KSH friss adatai szerint. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégéjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
2026. májusban a vendégek száma összességében 2,6%-kal nőtt, a vendégéjszakáké 0,5%-kal mérséklődött a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 1,1%-kal nőtt 2025 májusához képest. A vendégek 71%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,5%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,2%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5%-kal bővült 2025 májusához képest. A 898 ezer belföldi vendég 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 72%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 5,7%-kal meghaladta a 2025\. májusit. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb mértékben 18%-kal Gyulán és térségében. Budapesten 2,9, a Balatonnál 3,7%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A külföldi vendégek száma 0,2%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 2,5%-kal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5%-kal mérséklődött 2025 májusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 855 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 612 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 83%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,1%-kal több volt az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 13%-kal elmaradt a 2025\. májusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben 23%-kal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent 11%-kal. Budapesten – részben a VI. kerületben érvényben lévő magán- és egyéb szálláshelyi tiltás hatására – 1,4%-kal kevesebb, a Balatonnál 3,4%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
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