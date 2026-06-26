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Nő, aki rosszul érzi magát, hőség, nő hőguta. Napszúrás a nyári forróságban. Fejfájástól szenvedő érett nő a napsütésben. Személy nedves zsebkendőt tart a fejére és tenyérrel hűsít.
Utazás

Döbbenetes hőségcsúcs tarolja le Magyarországot: vörös riasztást adtak ki, napokon belül jön a pokoli forróság

Pénzcentrum
2026. június 26. 07:10

Pénteken akár 38 fokot is mérhetünk, így a tartós hőség miatt az ország jelentős részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A kánikula június utolsó napjaiban tetőzik, a felfrissülést hozó, érezhető lehűlés pedig csak július elején érkezik meg.

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A hét utolsó munkanapján túlnyomórészt derült, napos időre számíthatunk. Bár a középső és az északkeleti vármegyék felett megjelenhet néhány gomolyfelhő, csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, a levegő pedig még késő estére is csupán 23 és 28 fok közé hűl le. A HungaroMet a tartós kánikula miatt az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést léptetett életbe.

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A hőhullám a várakozások szerint június utolsó napjaiban éri el a csúcspontját. Ekkor az egész országban harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, amihez a legtöbb vármegyében a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetés is társul.

Az enyhülésre július első napjaiig kell várni. Ekkor egy nagyjából tíz fokkal hűvösebb légtömeg áramlik be a Kárpát-medencébe, amellyel párhuzamosan jelentősen megnő a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is.
Címlapkép: Getty Images
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