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Megdöbbentő, mennyivel többet ér a nyugati szomszédaink pénze Magyarországon: valósággal megrohanhatják a hazai nyaralóhelyeket
Miközben sokan a magyarországi drágulásról beszélnek, az osztrák turisták szemében továbbra is kifejezetten jó ár-érték arányú úti célnak számít hazánk. Egy friss osztrák felmérés szerint Magyarországon 25 százalékkal többet ér a pénzük, mint otthon, amivel az ország a harmadik legkedvezőbb, egyben a régió legvonzóbb nyaralóhelye lett az osztrákok körében.
A nyári szabadságolási főszezon közeledtével idén is elkészítette hagyományos „UrlaubsEuro” felmérését a Bank Austria, amely azt vizsgálja, hogy az osztrák turisták külföldön mennyit kapnak ugyanazért a pénzért, mint Ausztriában.
A legnépszerűbb üdülőhelyek közül idén Portugália bizonyult a legkedvezőbbnek, ahol az osztrák turisták mintegy egyharmaddal többet kapnak a pénzükért, mint hazájukban. Spanyolország szintén kiemelkedően jól szerepelt, a felmérés szerint pedig Magyarország is dobogós helyen végzett.
A Bank Austria számításai alapján Magyarországon az osztrák turisták körülbelül 25 százalékkal nagyobb vásárlóerővel rendelkeznek, mint Ausztriában, így az ország Spanyolország mögött a harmadik helyre került a legkedvezőbb ár-érték arányú népszerű úti célok idei rangsorában.
Ez azt jelenti, hogy amiért Ausztriában 100 eurót kellene fizetni, azért Magyarországon nagyjából 80 eurónak megfelelő forintot. Másképpen fogalmazva: egy balatoni nyaralásnál például átlagosan 25 százalékkal többet ér az osztrák vendég pénze, mintha azt Ausztriában költené el. A tanulmány ugyanakkor arra is rámutat, hogy Magyarország előnye valamelyest csökkent az elmúlt évekhez képest. Ennek oka elsősorban a forint erősödése, amely miatt az osztrák turisták számára a magyarországi árkülönbség már nem akkora, mint akár egy évvel, vagy pl. egy évtizeddél korábban, amikor még jóval 150 felett volt ez az érték. Ennek ellenére Magyarország továbbra is az egyik legkedvezőbb európai úti célnak számít az osztrák utazók szemében, és a környező országok közül pedig továbbra is a legjobb ár-érték arányt kínálja - írja Kovács Balázs turisztikai szakember blogjában.
A felmérésből az is kiderül, hogy Bulgáriában, Romániában és Csehországban még nagyobb vásárlóerővel rendelkeznek az osztrák turisták, azonban ezek az országok nem tartoznak az osztrákok legkedveltebb nyaralási célpontjai közé. A lista másik végén továbbra is Svájc áll, ahol 100 euróért mindössze 69 eurónak megfelelő mennyiségű árut és szolgáltatást lehet vásárolni osztrák összehasonlításban. Az Egyesült Államok szintén a drágább úti célok közé tartozik, ahol az osztrák turisták körülbelül 10 százalékkal kevesebbet kapnak a pénzükért, mint otthon. A kutatás több érdekes tendenciára is rámutat. Japán például az elmúlt években jelentősen olcsóbbá vált az európai turisták számára a jen gyengülése miatt, így ma már nagyjából az osztrák árszintnek megfelelő költségekkel lehet számolni. Ezzel szemben Törökországban a rendkívül magas infláció jelentősen rontotta a turisták vásárlóerejét, még akkor is, ha az ország továbbra is a kedvezőbb úti célok közé tartozik.
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A Bank Austria elemzői hangsúlyozzák, hogy az UrlaubsEuro elsősorban a várható költségek összehasonlítására szolgál, és nem helyettesíti az olyan szempontokat, mint a biztonság, az egészségügyi helyzet vagy az utazási élmény minősége. A kutatás ugyanakkor jól mutatja, hogy a 2026-os nyári szezonban Magyarország továbbra is az egyik legvonzóbb és legversenyképesebb árú úti cél az osztrák turisták számára, különösen a környező országok közül. A bécsi GD Consulting tanácsadó iroda szerint az erős forint miatt a korábbi évekhez képest nagyobb mértékben csökkent az UrlaubsEuro ereje hazánkban, de még így is megőrizte dobogós helyét, a régióban pedig vezető helyét. Mivel az osztrákok körében a közeli és autóval elérhető úti célok preferáltak a nyáron, illetve idén a korábbinál nagyobb szerepet játszik az ár az utazási döntések meghozatalánál, így a szezon elején tudósított friss számítás kedvező lökést ad a hazai beutazás számára.
A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
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