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Kiderült a magyar vízminőség sötét titka: ezt nem nagyon kötik senki orrára

Pénzcentrum
2026. június 17. 17:17

Az Európai Unió fürdőhelyeinek 85 százaléka kiváló vízminősítést kapott, Magyarország azonban jócskán leszakadt az átlagtól. A hazai fürdővizek mindössze 64 százaléka került a legjobb kategóriába, ezzel a 27 tagállam között a 25. helyen végeztünk, csak Lengyelország és Észtország szerepelt rosszabbul.

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Az Európai Unió fürdőhelyeinek közel 85 százaléka kapta meg a legmagasabb, kiváló vízminőségi besorolást, miközben 96 százalékuk teljesítette az előírt minimumkövetelményeket.

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Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az eredmények mögött több évtizednyi szennyvízkezelési és vízgazdálkodási fejlesztés áll.

Nagyok a különbségek

Az országok között ugyanakkor jelentősek a különbségek. Cipruson valamennyi vizsgált fürdővíz kiváló minősítést kapott, Görögországban 97,1, Bulgáriában 96,9, Ausztriában pedig 96,5 százalék volt ez az arány. Vagyis ezekben az országokban tízből több mint kilenc fürdőhely a legjobb kategóriába került.

Magyarország 64 százalékos eredménnyel a 27 uniós tagállam között a 25. helyen végzett. Ez azt jelenti, hogy nagyjából tízből hat hazai fürdővíz kapott kiváló minősítést. A magyar adat 20,8 százalékponttal marad el a 84,8 százalékos uniós átlagtól. Nálunk rosszabb eredményt csak Lengyelországban, 58,7 százalékkal, valamint Észtországban, 56,9 százalékkal mértek.

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A 64 százalékos arány ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a fennmaradó magyar fürdőhelyek mindegyike rossz vagy fürdésre alkalmatlan lenne. A rangsor kizárólag azt mutatja meg, hogy a vizsgált vizek mekkora része érte el a legmagasabb, kiváló minősítést.
Címlapkép: Getty Images
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