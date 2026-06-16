Kiadták a riasztást, brutális időjárással ront a kánikula az országra: 38 fok lesz, mind megsülünk!

Miközben a hétvégére akár a 38 fokot is elérheti a hőmérséklet, kedd este még heves zivatarokra, jégesőre és viharos szélre kell számítani a Dunántúlon, majd az ország középső részén, mielőtt szerdától visszatérne a tartós kánikula.

Kedden napközben még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet az ország nagy részén 25 fok körül alakul, keleten pedig megközelítheti a 28 fokot is.

Az esti órákban nyugat felől csapadékzóna éri el hazánkat, így először a Dunántúlon, éjféltől pedig a középső országrészben is zivatarok alakulhatnak ki. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki a várható intenzív esőzés, a viharos szél és az akár egy-két centiméteres jég miatt.

Szerdától minimálisra csökken a csapadék esélye, és a hőmérséklet is átlépi a 30 fokos határt. Az igazi hőség csütörtökön érkezik meg, a hétvégén pedig már 36 és 38 fok közötti csúcshőmérsékletekre kell készülni.

Bár az elmúlt időszak esőzései jótékonyan hatottak a talajra, és némileg mérsékelték az aszályt, az előrejelzések szerint a nyár hátralévő részében ismét a csapadékhiány és a szárazság lesz a meghatározó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA