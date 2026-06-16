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Kiadták a riasztást, brutális időjárással ront a kánikula az országra: 38 fok lesz, mind megsülünk!
Miközben a hétvégére akár a 38 fokot is elérheti a hőmérséklet, kedd este még heves zivatarokra, jégesőre és viharos szélre kell számítani a Dunántúlon, majd az ország középső részén, mielőtt szerdától visszatérne a tartós kánikula.
Kedden napközben még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet az ország nagy részén 25 fok körül alakul, keleten pedig megközelítheti a 28 fokot is.
Az esti órákban nyugat felől csapadékzóna éri el hazánkat, így először a Dunántúlon, éjféltől pedig a középső országrészben is zivatarok alakulhatnak ki. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki a várható intenzív esőzés, a viharos szél és az akár egy-két centiméteres jég miatt.
Szerdától minimálisra csökken a csapadék esélye, és a hőmérséklet is átlépi a 30 fokos határt. Az igazi hőség csütörtökön érkezik meg, a hétvégén pedig már 36 és 38 fok közötti csúcshőmérsékletekre kell készülni.
Bár az elmúlt időszak esőzései jótékonyan hatottak a talajra, és némileg mérsékelték az aszályt, az előrejelzések szerint a nyár hátralévő részében ismét a csapadékhiány és a szárazság lesz a meghatározó.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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